오건영 신한 프리미어 패스파인더 단장 이달 16일 헤럴드머니페스타에서 강연 달러, 주식·채권 등 자산형태로 보유해야 美 감세로 경제성장 유지…한국도 긍정적 금은 ‘포트폴리오 보험’…장기 관점서 접근

‘부(富)의 세계’에 도달하는 가장 빠르면서도 안전한 길을 안내하는 ‘헤럴드머니페스타 2025-웰스 내비게이션(Wealth Navigation)’이 오는 10월 16~17일 서울 강남구 코엑스 그랜드볼룸에서 열립니다. 주식·부동산·금융상품·절세·가상자산·연금 등 재테크와 관련한 모든 정보를 총망라, 맞춤형 투자 전략을 제공합니다. 헤럴드경제는 ‘부’를 향한 본격적인 길 안내에 앞서, 연사로 나설 전문가들이 제시하는 투자 성공 비법과 관련 인사이트를 미리 엿보고자 합니다. <편집자주>

달러, 지금 사 모으는 것이 유리할까? [오건영X머니페스타]

[헤럴드경제=김벼리 기자] “5~10년 후 달러 가치가 위에 있을 확률이 20~30%라면 포트폴리오에도 달러를 자산 형태로 20~30% 넣어둘 필요가 있습니다.”

오건영 신한 프리미어 패스파인더 단장은 헤럴드경제와 인터뷰에서 달러 투자에 대해 이같이 조언했다. ‘경제 1타 강사’라는 별칭으로도 불리는 오 단장은 오는 10월 16~17일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열리는 ‘헤럴드머니페스타 2025’에서 첫날 ‘트럼프 2.0 시대, 글로벌 금융 시장 이슈 돌아보기’를 주제로 강연한다.

오 단장은 달러 투자 전략에 대해 “달러는 기본적으로 긴 호흡에서 바라볼 필요가 있다. 단기 환율 전망은 귀신도 모른다는 얘기가 있다”며 “결국 미국이란 나라가 갖고 있는 생산성에 대해 고민해야 한다”고 조언했다. 1일 주간거래 종가 기준 원/달러 환율이 1403.2원으로 마감하며 고환율 진단이 나오는 가운데 오 단장은 달러 가치가 더 상승할 가능성이 높다며 달러 자산 확대를 투자 전략으로 제시했다.

그는 “첨단기술은 결국 미국의 생산성과 성장률을 높일 가능성이 높고, 이런 점을 고려하면 5~10년 후에는 원화 대비 강한 달러에 대한 기대를 가질 수 있다”며 “그런 확률이 20~30%라면 자산 형태로 긴 호흡으로 20~30%를 포트폴리오에 넣어야 된다“고 덧붙였다.

향후 유망 섹터에 대해서도 달러 자산의 관점에서 봐야 한다고 오 단장은 강조했다. 주요 6개국 통화 대비 달러의 가치를 나타내는 지표인 ‘달러 인덱스’는 9월 현재 97 수준으로 1월 중순 110을 넘겼던 것과 비교하면 낮은 수준이다. 오 단장은 “달러 자산이라는 건 ‘달러로 어디에 투자를 할 수 있느냐’라는 것”이라며 “달러를 주식에 담으면 미국 주식, 채권에 담으면 미국 국채, 보험은 달러 보험이 되고 달러로 금을 사면 골드 테크가 된다”고 말했다. 이어 “포트폴리오에 이런 형태로 달러 자산을 긴 호흡으로 가져가는 전략은 유효하다”고 밝혔다.

오 단장은 최근 미국의 감세 정책이 중장기적으로는 한국 투자자에게 기회가 될 것으로 전망했다. 지난 7월 도널드 트럼프 대통령이 서명한 ‘하나의 크고 아름다운 법안’에는 ‘가속상각’ 확대 등 트럼프 1기 행정부에서 한시적으로 도입한 대기업 세제 혜택을 복원하는 내용 등이 담겨있다. 연구개발, 이자지급, 설비투자 등을 즉시 비용으로 처리할 수 있도록 허용한 것이다. 회계에서 비용으로 처리된 금액은 과세표준에서 제외되기 때문에 기업은 납부 세액을 줄일 수 있다.

오 단장은 “한국은 수출 의존도가 높다. 미국 경제가 안 좋아진다면 한국 경제가 좋기는 쉽지 않다”며 “감세를 통해 미국의 성장이 탄탄히 유지되는 게 미국에 대한 수출의존도가 높은 한국에는 나쁜 게 아니다”고 말했다. 대한상공회의소가 최근 발표한 ‘소비재 수출 동향’에 따르면 대미 수출 비중은 2014년 26.5%에서 지난해 39.1%로 12.6%포인트 커졌다.

다만 오 단장은 “감세가 과하게 진행돼서 재정 리스크가 커지고, 미국이 추가로 돈을 못 쓴다는 이유로 미국 경제가 둔화하거나 국채발행 이자가 올라서 금리 상승으로 이어지는 등 역풍이 작용할 수도 있다”며 “이런 부작용을 제외하면 감세를 통해 미국 경제 성장이 탄탄히 유지되는 건 나쁘지 않다”고 조언했다.

금 투자와 관련해서도 오 단장은 장기적 관점을 강조했다. 미국 일간지 ‘월스트리트저널(WSJ)’에 따르면 최근 트럼프 행정부의 관세 정책과 인플레이션(물가 상승) 우려로 ‘오일 쇼크’가 왔던 1979년 이후 금값이 가장 큰 상승폭을 기록했다.

그는 “금은 지정학적 리스크에 대한 헷지(대비책) 자산”이라며 “달러 패권이 흔들리고 국가별로 블록화되면서 다른 통화를 가지고 있는 게 낫겠다는 인식이 강해졌는데, 이는 금에 대한 수요를 높일 수 있다”고 말했다.

이어 “전 세계적으로 부채가 많아진 상태인데 대안으로 종이화폐 발행을 늘리면 가치가 떨어지면서 금 가격은 올라간다”며 “항상 나타나는 현상은 아니고 큰 위기 있을 때 나타나기 때문에 당장 금 가격이 오른다기보다는 포트폴리오 보험으로서 장기적인 관점에서 금을 사는 게 좋다”고 말했다.