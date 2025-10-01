전국 郡 단위 지자체 최초 2회 연속 ‘우수 평생학습도시’ 타이틀

[헤럴드경제=박준환 기자]연천군(군수 김덕현)이 전국 군 단위 지자체 중 최초로 2회 연속 ‘우수 평생학습도시’ 타이틀을 거머쥐며 지역 평생교육 분야의 선도적인 위상을 재확인했다.

김덕현 군수는 1일 정부세종컨벤션센터 4층 대연회장에서 열린 ‘2025년 재지정평가 우수 평생학습도시 시상식’에 참석해 교육부와 국가평생교육진흥원이 수여하는 우수 평생학습도시 인증패를 받았다.

이번 선정은 교육부와 국가평생교육진흥원이 주관하는 「2025년 평생학습도시 재지정 평가」 결과에 따른 것으로, 연천군은 지난 2022년 1주기 평가에 이어 또다시 우수도시로 선정되는 쾌거를 달성했다.

연천군은 평가에서 중장기 계획과 성과관리 체계를 확립하고, 평생교육 전담인력 증원 등 전문인력 강화와 예산 확보에 힘써온 점이 높은 점수를 받았다.

또 ▷마을 학습공간 확충 및 정보망 개선으로 학습 접근성 제고 ▷주민자치센터 프로그램 중복 강좌 개선 및 평생학습동아리 활성화로 주민 참여 기반 강화 ▷학습형 일자리와 자격증 취득 등 실질적 성과 창출을 통한 지역사회 환원 기여와 같은 실질적인 성과들이 우수도시 선정의 배경이 되었다.

김덕현 군수는 시상식에서 “이번 2회 연속 우수도시 선정은 군민과 함께 만든 값진 성과”라며, “앞으로도 배움이 곧 군민의 경쟁력이 되는 평생학습도시 연천을 만들어 가기 위해 지원과 투자를 아끼지 않겠다”고 소감을 밝혔다.