슬로건 ‘시대를 넘어, 다시! 다산’

[헤럴드경제=박준환 기자]남양주시(시장 주광덕)가 10월 18일부터 19일까지 이틀간 조안면 정약용유적지와 다산생태공원 일원에서 ‘제39회 다산정약용문화제’를 개최한다.

이번 문화제는 남양주시의 역사적 자산인 정약용 선생의 사상과 정신을 계승하고, 이를 현대적으로 재해석해 시민들과 함께 즐길 수 있는 문화 체험의 장으로 마련했다.

1986년부터 시작돼 올해로 39년째를 맞이한 다산정약용문화제는 남양주시의 대표축제로, 올해는 정약용 선생의 실학 정신을 과거와 현재, 미래로 이어가는 내용을 담아 ‘시대를 넘어, 다시! 다산’을 슬로건으로 내걸었다.

특히 올해는 지역 대학인 경복대학교와 협력해 디지털 체험부스 ‘정약용 미래공방’을 운영한다.

이 공간에서는 시민들이 직접 3D 프린터펜을 이용한 만들기 체험, 드론 조종, AR(증강현실) 콘텐츠 체험 등 첨단 기술을 실학의 연장선상에서 경험해볼 수 있도록 구성했다.

이 밖에도 여유당 포토존, 권원태 명인의 줄타기 공연, 전통 다례 체험, 회혼례 재현 행사 등이 다채롭게 마련된다.

전 연령을 아우르는 맞춤형 프로그램도 눈길을 끌 예정이다.

어린이들은 역사 연극과 퀴즈 프로그램 ‘도전! 장원급제’, ‘문예대회’ 등에 참여할 수 있으며, 성인 관객을 위해 김경필 머니 트레이너와 함께하는 경제 토크쇼도 준비됐다. 모든 프로그램은 다산정약용문화제 누리집을 통해 사전 신청할 수 있다.

아울러 지역 농업인이 직접 참여하는 농산물 직거래 장터도 운영돼 시민들에게 신선한 남양주산 농특산물을 소개하며 축제의 풍성함을 더할 예정이다.

시는 행사에 참여하는 시민들의 교통 편의를 위해 경의중앙선 운길산역과 행사장 간 셔틀버스를 18일과 19일 양일간 오전 9시 30분부터 오후 5시까지 20분 간격으로 운영할 계획이다.

박진범 문화예술과장은 “이번 문화제는 다산 선생의 정신을 되새기며 모든 시민이 함께 즐기고 배울 수 있도록 심혈을 기울여 준비했다”며 “화창한 가을날, 소중한 분들과 다산 선생님의 발자취를 따라 산책하시고, 다채로운 프로그램을 체험하며 잊지 못할 즐거운 추억을 만들어 가시길 바란다”고 전했다.