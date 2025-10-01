8,000여 러너와 함께한 바세린 부스, ‘운동 후 보습’의 중요성 전파하며 뜨거운 현장 호응

전야제부터 애프터 콘서트까지, 러너들의 축제로 거듭난 대회에서 다양한 체험형 이벤트를 통해 러너들과 소통

2년 연속 한국 소비자 대상 바디케어 부문 1위 선정, 제품력과 신뢰도 재확인

글로벌 생활용품 브랜드 유니레버의 토털 보습 케어 브랜드 ‘바세린 (Vaseline)’이 공식 협찬한 뉴발란스의 ‘2025 런 유어 웨이 서울 10K 레이스(2025 Run your way SEOUL 10K RACE)’가 지난 28일(일) 여의도공원에서 성황리에 종료되었다.

이번 대회는 경기 당일로만 한정해 진행되던 기존 행사에서 벗어나 27일 ‘2025 New Balance Start With Family’ 전야제와 28일 ‘10K 메인 레이스 및 애프터 콘서트’로 구성되어 이틀간 진행되었으며, 바세린은 총 8,000여 명의 참가자 전원에게 ‘운동 후 보습’에 탁월한 ‘바세린 인텐시브 케어 바디로션’ 2종을 제공하며, 운동 후 보습의 중요성을 알리고 바세린 바디로션의 ‘끈적임 없는 젤리 보습력’을 경험할 수 있는 브랜드 캠페인을 전개했다.

바세린 부스에서는 이틀간 차별화된 프로그램을 운영하며 러너들의 눈길을 끌었다. 27일 ‘2025 New Balance Start With Family’ 에는 친구 또는 가족과 함께 체험할 수 있는 스텝퍼 게임, 포토존, 제품 체험존 위주로 운영되었으며, 참가자들의 발길이 끊이지 않아 전야제의 축제 분위기를 고조시켰다. 28일 메인 레이스에서는 제품 체험존 외에도 10K 완주를 끝낸 참가자들이 자신의 기록을 인증할 수 있는 완주 기록 포스터존을 새롭게 선보였다. 완주 후 자신만의 기록 포스터와 함께 포토존에서 인증샷을 촬영한 참가자들에게는 바세린 굿즈를 비롯한 다양한 경품이 제공되어 완주의 기쁨을 더욱 특별하게 만들어주었다.

바세린은 지난해 12월 출시한 ‘바세린 인텐시브 케어 바디로션’을 통해 ‘피부 건강도 이긴다, 바세린으로 이긴다.’라는 슬로건의 소비자 캠페인을 전개해오고 있다. 운동으로 인해 발생하는 피부 손상에 대한 인식 확대 및 운동 후 보습의 중요성, 끈적임 없는 젤리 보습력의 바세린 바디로션을 경험하게 하는 것이 핵심 메시지다. 올해 4월 진행된 ‘2025 런 유어 웨이 하프레이스, 인천’ ‘2025 서울하프마라톤’ 등을 공식 후원해 왔으며 이번 ‘2025 런 유어 웨이 서울 10K 레이스’ 에도 공식 스폰서로 참가하며 러너들과 지속적인 소통을 강화하고 있다.

유니레버코리아 마케팅 뷰티&웰빙 엄혜빈 담당자는 “2일간 진행된 러너들을 위한 축제에서 바세린 부스를 직접 찾아와 즐겨 주신 8,000여 러너분들께 깊은 감사의 뜻을 전한다”며 “한계를 넘는 삶에 도전하는 러너들을 응원하는 마음을 담아 앞으로도 러너와 소통할 수 있는 다양한 자리를 마련하고자 한다. 앞으로도 많은 소비자분들께서 ‘건강한 피부가 갖는 무한한 가능성’ 이라는 바세린의 브랜드 가치와 함께 해주시길 바란다” 고 밝혔다

바세린은 2025년 ‘한국 소비자 대상’에서 바디케어 부문 1위에 2년 연속 선정되며, 제품력과 브랜드 신뢰도를 모두 인정받은 바 있다. 특히 최근 바디케어 시장에서 바세린의 높은 브랜드 인지도를 활용한 유사 제품들이 잇따라 등장하는 가운데, 바세린은 ‘유니레버’가 만든 정통성 있는 ‘오리지널 바세린’을 알리는 데 주력하며 차별화된 브랜드 가치를 강화하고 있다.