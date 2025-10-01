민족 대명절 추석을 맞아 SPC그룹이 파리바게뜨와 SPC삼립, 배스킨라빈스, 던킨 등 브랜드 별로 특색 있고 다양한 선물세트를 출시했다. 남녀노소 누구나 좋아하는 베이커리부터 아이스크림, 쿠키 등 젊은 세대가 좋아하는 디저트 류까지 품격 있고 차별화된 선물세트로 선택의 폭을 넓혔다. 1~3만원대의 합리적인 가격과 파리바게뜨 3400여개, 배스킨라빈스 1700여개, 던킨 650여개 매장 등 전국 어디서나 쉽게 구매할 수 있는 편리함으로 전통적인 명절 선물세트에 식상한 소비자들에게 좋은 대안으로 떠오르고 있다.

파리바게뜨는 지역 특산물을 활용해 건강과 맛을 동시에 잡은 선물세트를 제안한다. 대표 제품인 ‘명가명품 고단백 서리태 카스테라’는 11g의 단백질을 함유한 파리바게뜨의 건강빵 브랜드 제품으로, 목초란과 쌀 누룩 등 엄선된 원료로 깊은 풍미를 자랑한다. ‘제주 우도 땅콩빵’은 고소한 제주도 우도 땅콩 크림이 특징이다. 가을 정취가 묻어나는 밤과 견과류를 활용한 선물 세트도 준비했다. 땅콩·캐슈넛·호두·아몬드 4가지 견과류와 새콤달콤한 크랜베리 조합의 ‘믹스 넛츠 파이’, 복을 기원하는 만월빵과 풍요와 결실을 상징하는 밤이 들어간 만주로 구성된 ‘행복세트’ 등이다.

SPC삼립은 프리미엄 디저트 세트 ‘재미스 쁘띠모먼츠 쿠키컬렉션’과 ‘베이커리 선물세트’ 3종을 선보였다. 이번 신제품은 피스타치오 분태를 넣어 고소한 ‘피스타치오 쿠키’, 달콤한 라즈베리 리플잼을 더한 꽃 모양의 ‘플라워베리 쿠키’, 캐러멜라이징한 아몬드 분태를 꽃잎으로 감싼 모양의 ‘플라워랑탱 쿠키’, 초코와 바닐라를 달팽이 모양으로 구워낸 ‘초코&바닐라 쿠키’, 화이트초코 위에 코코넛을 눈처럼 뿌려 달콤고소한 맛을 살린 ‘스노우화이트 쿠키’, 부드러운 녹차가루를 사용한 ‘클래식 그린티 쿠키’ 등 6종으로 구성됐다.

지난 설 명절에 인기를 끌었던 ‘베이커리 선물 세트’ 3종, ‘아몬드 쇼콜라 약과’, ‘스윗하트 카스텔라’, ‘행복을 드리는 만복빵’ 등도 재출시해 전통과 현대가 조화를 이룬 라인업을 완성했다. 선물세트는 편의점•마트 등 오프라인 판매처와 삼립 네이버 공식 몰에서 구매할 수 있다.

배스킨라빈스는 추석 한정으로 전통 디저트를 현대적으로 풀어낸 ‘아이스 경단’ 2종과 이를 구성한 선물세트를 출시했다. ‘아이스 경단’은 흑임자와 인절미 맛의 아이스크림을 쫀득한 떡으로 감싸고, 고물을 더해 식감과 풍미를 동시에 살렸다. 선물 세트는 흑임자•인절미 2종을 3팩으로 구성했다.

일부 직영점에서는 프리미엄 전통식품 브랜드 ‘명인명촌’과 협업한 ‘수정과 K-Drink’, ‘식혜 K-Drink’, ‘인절미 모찌’, ‘우리 인절미 곡물 쉐이크’ 등 전통 음료 및 간식을 현대적 감성으로 풀어낸 제품 4종과 ‘청사초롱 케이크’, ‘K-Flavor 아이스크림 샘플러’ 등 추석 한정 디저트도 만나볼 수 있다.

던킨은 부드러운 버터크림과 호두, 카라멜 크림이 어우러진 ‘던킨 디어 샌드’를 출시했다. 브랜드 로고 ‘D’가 양각으로 새겨진 샌드 비스킷은 전용 패키지에 담겨 선물용으로 제격이다. 인천공항점 한정으로는 ‘피넛&누텔라’ 샌드를 판매한다. 해당 제품은 바삭한 비스킷 사이에 버터크림과 누텔라 크림, 헤이즐넛 분태가 들어 있어, 고소함과 달콤함을 동시에 즐길 수 있다. ‘피넛&누텔라’는 피넛버터 샌드 5개, 누텔라 샌드 5개 총 10개로 구성됐다.

SPC그룹 관계자는 “추석을 맞아 다양한 선물 제품과 신제품을 준비했다. 바쁜 일상으로 선물을 미리 준비하지 못한 분들도 전국 매장 어디서나 편리하게 구입할 수 있으니 가족이나 소중한 이와 함께 마음을 나누며 즐거운 연휴 보내시길 바란다”고 말했다.