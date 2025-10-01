[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 예천소방서는 추석 명절을 앞두고 귀성·귀향객과 군민들을 대상으로 ‘주택용 소방시설 설치하기’ 집중 홍보에 나선다.

예천 소방서에 따르면 추석 연휴는 가족 단위 이동과 장시간 집을 비우는 경우가 많아 주택 내 화재 위험이 높아지는 시기다.

이에 군민 스스로 소화기와 단독경보형 감지기를 갖추는 자율 문화를 확산하고 생활 밀착형 홍보를 강화하기 위해 이번 캠페인을 추진한다.

홍보는 언론매체와 대형 전광판을 활용하는 한편, 주요 상가에 배너를 설치해 군민들이 일상 속에서 자연스럽게 안전 메시지를 접할 수 있도록 한다.

특히 ▲주택용 소방시설 설치의 법적 의무와 필요성 ▲주택 화재 발생 시 초기 대응 효과 ▲가족의 안전을 지키는 가장 확실한 방법임을 중점적으로 알릴 계획이다.

안영호 소방서장은 “주택용 소방시설은 화재 초기 대응에 필요한 장비”라며 “이번 추석을 계기로 군민 모두가 우리 집 안전지킴이 역할을 할 소방시설을 갖춰 안전한 명절을 보내길 바란다”고 당부했다.

예천소방서는 앞으로도 지역 맞춤형 홍보를 강화해 주택 화재 예방과 군민 안전 확보에 힘쓸 방침이다.