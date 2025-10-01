주요 관광지 휴무일 사전 안내 / 할인·체험행사·페스티벌 등 풍성

[헤럴드경제 (대구·경북)=김성권 기자] 경북 울진군이 다가오는 추석 연휴(10월 3일~9일)를 맞아 관광객과 군민을 위한 관광지 운영 현황과 각종 행사 일정을 공개했다.

군은 연휴 기간 관광객의 불편을 줄이기 위해 주요 시설의 휴무 일정을 사전에 알리고, 전통문화 체험과 공연, 할인 행사 등을 마련했다고 밝혔다.

주요 관광지는 ▲국립울진해양과학관, 성류굴, 왕피천공원 내 일부 시설이 추석 당일(10월 6일) 휴관하며, ▲죽변해안스카이레일, 왕피천케이블카, 아쿠아리움은 연휴 내내 정상 운영된다.

관광객 대상 이벤트도 다양하다.

3일부터 12일까지 왕피천공원 내 케이블카·아쿠아리움·곤충여행관·안전체험관에서는 ‘추석에는 우리 모두 군민’ 행사가 열려, 군민과 함께 방문하면 동반객도 50% 할인 혜택을 받을 수 있다.

또 1일부터 26일까지는 ‘포토 인증 이벤트’가 진행돼, 케이블카·아쿠아리움 포토존에서 촬영한 사진을 홈페이지에 남기면 울진 특산품과 모바일 상품권을 추첨 증정한다.

이 밖에 ▲민속놀이 체험(10월 5~7일) ▲제기왕 선발대회(10월 6일) ▲한복 착용 고객 무료 이용(10월 6일) 등 풍성한 체험 행사가 준비됐다.

특별 행사도 예정돼 있다. 9일에는 왕피천공원 전통체험장에서 ‘트리헌드레드 페스티벌 울진 2025’가 열리며, 인기 락가수 4팀이 출연하는 콘서트와 개그 공연, 체험 부스 등이 진행된다.

교통 지원도 마련된다. 군은 관광택시를 4시간 기준 1대당 3만2천 원에 제공하고, 25인 이상 단체는 ‘울진여행 버스지원 서비스’를 이용할 수 있다. 해당 서비스는 1인당 5000 원(6시간 기준)이며, 최소 3일 전 예약이 필요하다.

손병복 군수는 “군민과 관광객 모두 안전하고 즐거운 연휴를 보낼 수 있도록 준비를 마쳤다”며 “사전 정보를 확인하고 풍성한 명절을 즐기시길 바란다”고 말했다.