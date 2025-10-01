화주·선사 인센티브 지급… 지역 항만 경쟁력 강화 기대

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 포항시는 1일 ‘2025년 제2차 포항영일만항 경쟁력강화사업 심의위원회’를 열고, 영일만항을 이용하는 선사·화주·국제물류주선업자 52개 업체에 총 7억 9,700만 원을 지원하기로 결정했다.

이번 지원금은 상반기 이용 실적을 기준으로 차등 지급된다.

구체적으로는 화주 46개 업체에 3억 9,800만 원, 선사 2개 업체에 3억 3,600만 원, 국제물류주선업자 4개 업체에 6,300만 원이다.

신청 기간은 상반기 실적이 7월 31일까지, 하반기 실적은 내년 1월 31일까지다.

포항시는 최근 글로벌 경기 불확실성, 미국 철강 관세 부과, 물류 시장 침체 등으로 항만 이용 확대가 필요한 상황에서 이번 인센티브 정책을 마련했다.

손정호 해양수산국장은 “지역 주력산업의 위기를 극복하고, 주요 화주 기업들이 영일만항을 더 많이 이용할 수 있도록 글로벌 선사 유치와 신규 항로 개설 등 컨테이너 부두 활성화에 최선을 다하겠다”고 말했다.