키클래오몰 확대 운영 프리미엄 헬스케어 플랫폼 도약...10월 한 달간 할인쿠폰 증정, 사은품 증정 등 푸짐한 혜택 제공

천연물 연구개발 전문기업 ㈜뉴메드의 B2C 자회사 ‘뉴메드엘앤비’가 공식 온라인몰 ‘뉴메드몰’을 정식으로 오픈했다고 1일 밝혔다. 기존 키클래오(KeyCleo) 쇼핑몰을 확대 운영하는 방식으로 선보이는 이번 플랫폼은 브랜드 정체성과 소비자 편의성을 모두 강화하기 위한 전략적 행보다.

뉴메드엘앤비는 이번 확대를 통해 모회사 뉴메드의 천연물 연구 역량과 브랜드 철학을 한 곳에 집약, 소비자가 연구 성과와 제품 가치를 직접 경험할 수 있는 프리미엄 플랫폼으로 발전시킨다는 방침이다. 단순한 쇼핑 공간을 넘어 ‘왜 이 제품인가’에 대한 명확한 해답과 구매까지 자연스럽게 이어지는 브랜드 여정을 제공한다.

이에 따라 새롭게 선보이는 뉴메드몰에서는 뉴메드의 한의학적 경험과 과학적 연구를 토대로 개발된 원료와 연구 스토리를 접할 수 있으며, 이를 기반으로 한 브랜드 제품을 한 자리에서 만날 수 있다. 대표적으로 어린이 키 성장 전문 브랜드 ‘키클래오’, 두뇌 건강 특화 브랜드 ‘뇌보’ 등이 입점해 있다.

뉴메드몰은 소비자 경험을 차별화하기 위한 맞춤형 정기배송 서비스도 장착했다. 배송 스킵, 일시 정지, 날짜 변경, 해지 등을 마이페이지에서 간편하게 설정할 수 있어 소비자 편의성을 극대화했으며, 정기배송 구매 고객에게는 최대 45% 할인, 무료 배송, 사은품 증정 등 역대 최고 수준의 혜택을 제공한다.

공식몰 오픈을 기념한 대규모 프로모션도 진행된다. 오는 10월 29일까지 신규 회원 가입 고객은 즉시 사용 가능한 20% 할인 쿠폰을 받을 수 있으며, 카카오톡 플러스친구를 추가하면 1만원 중복 할인 쿠폰도 제공된다.

또한 15만원 이상 구매 고객에게는 어린이 칼슘·비타민 영양제 ‘키클래오 그로우닷츠’(5만원 상당), 45만원 이상 구매 고객에게는 기억력 개선 건강기능식품 뇌보(20만원 상당)를 사은품으로 증정한다. 이와 함께 제품 구매 후 설문을 완료한 선착순 500명에게는 네이버페이 5,000포인트가 추가 제공된다.

뉴메드엘앤비 관계자는 “뉴메드몰은 단순한 온라인 쇼핑몰이 아닌, 뉴메드의 독창적인 연구 철학과 기술력을 체감할 수 있는 프리미엄 플랫폼”이라며 “소비자들이 차별화된 건강기능식품을 합리적인 조건과 풍성한 혜택 속에서 경험하도록 함으로써, 건강기능식품 시장의 새로운 기준을 만들어가겠다”고 전했다.(끝)