美 ‘통상 블랙리스트’ 자회사까지 확대 SCMP “中기업에 심각한 지장” 전문가 견해 보도

[헤럴드경제=도현정 기자]미국 정부가 ‘통상 블랙리스트’를 해당 기업의 해외 자회사까지 확대하기로 하면서, 중국 기업들의 해외 진출 전략이 타격을 받을 것이란 보도가 나왔다.

홍콩매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 1일(현지시간) 수출통제 대상 기업이 지분 50% 이상을 보유한 자회사도 수출통제를 적용받도록 한 미 상무부 산업안보국(BIS)의 새 규정 발표와 관련해 이같은 전문가 견해를 전했다.

미 상무부는 국가 안보에 위해를 가할 수 있는 외국 기업에 군사용으로 전용될 수 있는 이중용도 기술 등을 수출할 경우 정부 허가를 받게 하거나 수출을 사실상 금지해왔다. 기존에는 이렇게 ‘블랙리스트’에 올라간 기업도 자회사를 만들어 제재를 피해왔다.

최근 미국 정부는 블랙리스트에 올라간 기업이 50% 이상의 지분을 보유한 자회사도 제재 대상에 포함시키도록 규정을 개정했다. 미 상무부가 특정 국가를 거론하지는 않았지만, 이번 조치는 대체로 중국을 겨냥한 것이라는 평가가 나오고 있다.

이를 두고 싱가포르 ISEAS-유소프 이샥 연구소의 스티븐 올슨 객원 선임 연구원은 “블랙리스트에 오른 기업들이 사실상 자회사를 이용해 규제를 우회해왔고 새 규정이 이러한 구멍을 메우는 데 효과적이라면, (해당 기업에) 고통이 있을 것”이라 말했다.

천즈우 홍콩대 교수도 “해당 규정이 더 광범위하게 해석된다는 점은 더 많은 중국 기업이 명단에 오를 수 있다는 의미”라고 지적했다.

베이징에 있는 다국적 로펌인 중룬은 블랙리스트 확대로 인해 중국 기업들이 자회사 설립이나 현지 법인 인수 등을 통해 해외로 확장해온 전략에 심각한 지장이 생길 수 있다고 예상했다.

하버드대 케네디스쿨(공공정책대학원) 모사바르-라마니 기업정부센터의 앤드루 콜리어 선임연구원은 “도널드 트럼프 행정부가 닥치는 대로 이 제재를 적용할 수 있는 만큼 분명 많은 이들이 긴장할 것”이라 말했다.

싱크탱크 ‘이코노미스트 인텔리전스 유닛’(EIU)의 침 리 선임 애널리스트는 미국의 이번 조치는 조만간 있을 제5차 미중 고위급 협상에서 협상 카드로 활용하기 위한 것일 수 있다고 했다.

그는 “양측의 모든 행동은 진행 중인 무역 협상에서 가능한 많은 협상 수단을 얻기를 원한다는 맥락에서 볼 수 있다”면서 “중국이 핵심 광물에 대한 수출 통제를 다시 강화하는 식으로 보복할 수도 있다”고 전망했다.