역대 최대 규모 40개국 2만명 참가 5000억원 투자…“최적의 투자 도시”

[헤럴드경제(부산)=박동순 기자] 부산시가 개최한 제4회 아시아 창업 엑스포 ‘플라이 아시아 2025(FLY ASIA 2025)’가 참관객, 글로벌 파트너 등에서 사상 최대 규모를 기록해 ‘아시아 창업 허브 부산’의 위상을 확인했다.

‘플라이 아시아 2025’는 지난달 22, 23일 벡스코 제1전시장에서 ‘로컬에서 혁신, 글로벌에서 스케일업’을 주제로 ▷유한책임출자자(LP)-벤처캐피탈(VC) 포럼 ▷모펀드 투자쇼 ‘부기테크(BugiTech)’ ▷콘퍼런스 ▷어워즈 등으로 진행됐다.

미국 투자기업 ‘플러그앤플래이(Plug and Play)’의 조조 플로레스 부사장은 기조강연을 통해 “부산이 강점을 가진 해양·항만·항공 분야에서 인공지능(AI) 기술을 접목한 협력 모델을 세계 최초로 구현하면 좋겠다”는 비전을 제시해 관심을 모았다.

이번 행사에는 역대 최대 규모인 40개국 2만여 명이 참여했다. 투자자 500여 명, 스타트업 및 관계자 2200여 명도 함께해 글로벌 창업 생태계의 폭넓은 교류의 장이 되었다. 또 1000여 건의 투자상담과 2000억원 규모의 투자의향도 이루어졌다. 전시관에는 170개 신생기업이 참가해 기술과 서비스를 선보였다.

‘유한책임출자자(LP) 포럼’에는 유한책임출자자(LP) 18개 사와 글로벌 벤처 캐피탈(VC) 등 관계자 70여 명이 참여해 부산시가 유한책임출자자(LP) 기반을 다각화하는 기회가 됐다.

국내 최초로 열린 모펀드 투자쇼 ‘부기테크(BugiTech)’에서는 부산 미래성장 벤처펀드 3000억원과 부산 혁신 스케일업 벤처펀드 2000억원 등 총 5000억원 규모의 투자 생태계가 구축됐다. ㈜삼정개발과 ㈜에이엘로봇이 1호 투자기업으로 부산 미래성장 벤처펀드의 투자 시작을 알렸다.

글로벌 파빌리온(전시 부스)은 전년 6개국에서 14개국으로 확대됐고, ‘글로벌 위원회’를 개최해 아시아 창업 플랫폼 도시의 가능성을 열었다. 특히 글로벌 거대 신생기업(유니콘 기업)인 에어알로(Airalo)가 인공지능(AI)·스마트화 사례를 소개하며 국제적 관심을 끌었다.

박형준 부산시장은 “플라이 아시아는 단순한 창업 행사가 아니라 부산을 아시아 최고의 창업 도시로 도약시킬 성장 플랫폼”이라며 “투자 생태계 고도화, 글로벌 연계 강화, 시민참여 확대를 통해 부산은 이미 창업하고 투자하기에 최적의 도시로 자리매김하고 있다”고 강조했다.