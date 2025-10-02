농식품부, 농업·농촌형 예비사회적기업 5곳 신규 지정 농업 부산물 활용한 친환경 비료·대체커피 개발, 취약계층 돌봄 서비스도

[헤럴드경제=김용훈 기자] 농림축산식품부가 한국형 대체커피 개발, 농업 부산물 활용 비료 생산, 동물교감 치유농장 운영 등 혁신 모델을 앞세운 농업·농촌형 예비사회적기업 5곳을 신규 지정했다. 이번 지정으로 농촌의 사회문제 해결과 지역경제 활성화에 새로운 동력이 될 것으로 기대된다.

2일 농림축산식품부에 따르면, 예비사회적기업으로 지정된 기업은 향후 3년간 자격을 유지하며 고용노동부와 지자체 공모사업 참여, 전문 경영컨설팅, 판로개척, 사무공간 입주 등 다양한 지원을 받는다. 이를 통해 단계적으로 경쟁력을 키우고 사회적기업으로 성장할 기회를 얻게 된다.

농업·농촌형 예비사회적기업은 농업 경쟁력 강화와 농촌 소득·고용·교육·건강 문제 해소에 기여하는 기업으로, 사회적기업 인증 전 최소 요건을 충족한 경우 농식품부 장관이 지정한다. 제도는 2012년 도입돼 지금까지 누적 210곳이 지정됐으며, 이 중 42곳은 정식 사회적기업으로 인증을 받았다.

이번에 지정된 5개 기업은 지역과 농업 현장의 특성을 살린 다양한 사업을 추진한다.

전남 함평의 농업회사법인 ㈜콩강아지는 취약계층 아동·노인을 대상으로 돌봄·교육 서비스를 제공하는 동물교감 치유농장을 운영하고, 대구의 ㈜로와는 커피박·보리·감귤류 껍질 등 국산 농·부산물을 활용해 대체커피를 개발한다.

전남 광양의 ㈜섬진강빚담은 매실·감·쌀 등 지역 농산물로 전통주를 제조하고 체험프로그램을 운영하며, 농업회사법인 ㈜오공해봄은 농촌체험과 치유농업으로 고령자 일자리 창출에 나선다. 충남 천안의 ㈜세이브더팜즈는 굴폐각 등 해양·농업 부산물을 자원화해 친환경 비료와 발효식품을 개발한다.

박성우 농촌정책국장은 “농촌의 돌봄과 주거, 에너지 전환, 고용 문제 해결을 위해 사회연대경제의 중요성이 다시 부각되고 있다”며 “지방소멸 위기를 극복하고 ‘모두의 행복 농촌’을 만들기 위해 적극 협력하겠다”고 밝혔다.