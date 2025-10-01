핵심 광물 자원 확보 박차 미 행정부, 기업 지분 직접 취득 이어져

[헤럴드경제-도현정 기자]크리스 라이트 미국 에너지부 장관은 30일(현지시간) 블룸버그TV와의 인터뷰에서 정부가 리튬 아메리카 지분 5%와 ‘태커 패스’ 광산 프로젝트 지분 5%를 취득할 것이라 밝혔다.

라이트 장관은 “그 광산을 건설하는 것이 미국의 최선의 이익”이라며 “몇 년 안에 수입 리튬의 막대한 양을 대체하게 될 것”이라 설명했다.

로이터 통신은 이에 대해 에너지부가 무상 워런트를 통해 지분을 취득할 것이라 전했다.

태커 패스 광산 프로젝트는 캐나다 업체인 리튬 아메리카와 미국 자동차업체 제너럴모터스(GM)가 합작 투자해 진행중인 광산 개발 사업이다. 리튬 아메리카는 62%, GM은 38%의 지분을 투자해 미국 네바다주 태커 패스에 있는 미국 내 최대 리튬 광산을 개발하고 있다. GM은 이 프로젝트에 6억2500만달러(약 8700억원)를 투자했고, 1단계 생산량 전량과 2단계 생산량 일부를 향후 20년간 구매할 수 있는 권리를 확보하고 있다.

미 정부는 지난해 10월 태커 패스 프로젝트에 22억달러의 대출을 제공하기로 했다. 대출 집행 과정에서 정부는 GM이 시장 상황과 무관하게 리튬 구매를 보장, 수익성을 담보할 것을 요구했으나 협의되지 않았다. 이에 정부가 해당 프로젝트에 지분을 확보하는 것으로 조건을 변경시킨 것으로 보인다. 로이터는 미 정부의 지분 요구에 리튬 아메리카 측이 대출금 1차분 집행을 확보하기 위해 보통주 5~10%를 취득할 수 있는 무상 워런트 제공을 제안했다고 전했다.

에너지부에 따르면 이 시설이 1단계 가동에 들어가면 연간 약 4만t의 배터리 등급 탄산리튬을 생산해 리튬이온 배터리 제조에 공급할 수 있다. 이는 전기차 최대 80만대에 충분한 양이다.

이 프로젝트는 미국 내 리튬 공급망을 구축하고 중국이 무기화하는 핵심 광물을 확보할 수 있다는 점에서 공화당과 민주당의 초당적 지지를 받아왔다.

트럼프 행정부가 이어가고 있는, 기업 지분 직접 취득의 사례이기도 해 눈길을 끈다. 트럼프 행정부는 국가 안보 차원에서 중국과 경쟁하고 있는 분야의 기업의 지분을 직접 취득하고 있다. 미 국방부는 미국 내 유일한 희토류 광산을 운영하는 MP머티리얼스에 4억달러를 투자해 최대 주주가 됐다. 반도체법에 따라 승인된 보조금 등 89억달러를 투자, 인텔의 지분 9.9%도 확보했다.