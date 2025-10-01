- 향후 글로벌 시장 진출 및 해외 투자 유치에 협력하기로

글로벌 팁테크 스케일업 액셀러레이터 페이스메이커스(대표 김경락)는 AI 기반 오프라인 고객 경험 분석 솔루션 기업 메이즈(대표 송기선)와 Pre-Series A 투자 약정식을 체결했다고 1일 밝혔다. 이번 약정식은 지난달 30일 동국대학교 MBA 라운지에서 진행되었으며, 투자 금액은 비공개다.

메이즈의 AI 솔루션은 엣지 AI 기술을 활용하여 개인정보를 보호하며 오프라인 고객 행동 데이터를 수집 및 ‘준’개인화된 형태로 분석함으로써, 기업이 오프라인 고객 경험(CX)을 혁신적으로 증대하고 운영 효율성을 극대화하도록 돕는다. 또한 국내 시장을 넘어 글로벌 비즈니스로 확장이 가능한 모델을 기반으로 성장 가능성을 검증받았다.

특히 메이즈는 페이스메이커스가 운영하는 동국대학교 글로벌 스타트업 멘토 최고위 과정(GSMP) 2기 참여 기업으로, 해당 프로그램을 통해 글로벌 시장 진출 전략과 사업 고도화를 지원받아왔다. GSMP 과정은 지금까지 100여 명의 스타트업 멘토 전문가를 배출했으며, 매 기수마다 창업기업 대표 6팀을 별도로 선발해 멘토 후보들과 함께 학습하고 실습하는 과정을 운영한다. 이 과정에서 참가 기업들은 본인들의 비즈니스 모델에 대해 다각도의 분석과 스케일업 네트워킹 기회를 제공받는다.

또한 GSMP 동문 기업들은 프로그램 수료 이후에도 실질적인 성과를 이어가고 있다. 지금까지 제이치글로벌, 이지태크스, 밀레니얼웍스를 포함한 10여개 동문 기업이 후속 투자 유치에 성공했으며, 혁신적인 솔루션과 시장 성장성을 기반으로 국내외 시장에서 활발히 활동 중이다. 메이즈 역시 이들과 같은 성장 궤적에 합류하며 글로벌 확장을 본격화할 계획이다. 메이즈는 GSMP 참여 이후 EDGE 포럼 IR 무대에서도 심사위원단으로부터 높은 평가를 얻어 이번 투자를 유치하게 됐다.

페이스메이커스 김경락 대표는 “이번 투자 심사 과정에서 송기선 대표의 기술 전문성과 기업가 정신, 그리고 GSMP 프로그램을 통해 보여준 글로벌 성장 잠재력이 높게 인정되었다”며 “메이즈가 글로벌 무대에서 대한민국을 대표하는 혁신 기업으로 자리매김할 수 있도록 아낌없는 지원을 이어갈 계획”이라고 밝혔다.

송기선 메이즈 대표는 “투자 이전부터 김경락 대표와 조기환 부대표로부터 사업 전략과 글로벌 진출 방향성에 대해 많은 도움을 받아왔다”며 “이번 Pre-Series A 투자 유치를 계기로 글로벌 시장 도전에 한층 더 자신감을 가지게 되었고, 혁신적인 AI 솔루션으로 세계 무대에서 성과를 보여줄 것”이라고 말했다.