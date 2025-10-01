군민 모두가 주인공…군민상·특별공로상 시상과 김정운 교수 특강으로 뜻깊은 자리 마련

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 의성군은 1일 오전,문화회관에서 제29회 의성군민의 날 기념식을 개최했다.

이번 기념식은 군민 모두가 주인공이 되는 축제의 장으로 마련됐으며, 지역 발전에 헌신한 군민들의 노고를 기리고, 군민의 화합과 자긍심을 고취하는 의미 있는 자리로 진행됐다.

행사에는 김주수 군수와 국회의원, 군의장, 도·군의원, 기관단체장 등 주요 내빈을 비롯해 읍·면별 지역리더와 주민들이 참석하며 현장은 뜨거운 관심과 축제 분위기로 가득 찼다.

식전 무대에서는 의성 출신 테너 손혁이 이끄는 크로스오버 그룹 ‘디아만테’가 다양한 장르의 공연을 선보이며 군민들에게 감동과 흥을 선사했다.

이어 의성군민의 최고 영예인 ‘군민상’과 ‘특별공로상’ 시상이 진행돼 지역사회 발전을 위해 헌신한 군민들의 노고를 기리고 격려했다.

특히 올해 기념식에서는 문화심리학자 김정운 교수(여러가지문제연구소 소장)가 ‘행복은 함께에서 시작된다’를 주제로 특강을 펼쳐 눈길을 끌었다.

김 교수는 유쾌한 소통과 긍정적 변화가 개인과 공동체 성장에 얼마나 중요한 힘이 되는지 생생하게 전달하며 군민들에게 큰 울림을 주었다.

김주수 의성군수는 “의성군민의 날은 군민 모두가 주인공이 되는 뜻깊은 날이자, 군민의 화합과 도약을 다짐하는 소중한 자리”라며, “이번 행사를 통해 군민 여러분과 함께 웃음과 감동을 나누고, 의성군의 더 큰 미래를 준비하는 계기로 삼겠다”고 말했다.

의성군민의 날은 매년 기념식을 열어 군민의 단합을 다지고, 지역 발전에 공헌한 군민들의 노고를 기리는 행사로 자리매김해 왔다.

특히 올해 기념식은 지난해 행사일을 10월 9일에서 10월 5일로 변경한 이후 두 번째로 열린 단독 행사라는 점에서 더욱 뜻깊었다.