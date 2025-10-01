투자사의 지역기업 투자 유도 2017억원 펀드 조성 운용사 모집

[헤럴드경제(부산)=박동순 기자] 부산시가 지역 투자사는 물론 수도권 우량 투자사들의 지역기업 투자 유치를 위해 2017억원 규모의 ‘부산 혁신 스케일업 벤처펀드 출자사업’을 시행한다고 1일 밝혔다

‘라이콘’ 분야와 ‘스마트첨단 제조’를 통해 지역 특화 분야 기업들에게도 투자 기회를 제공한다.

‘부산 혁신 스케일업 벤처펀드’는 ▷부산시 ▷한국모태펀드 ▷부산은행 ▷기업은행이 출자한 1011억원 규모의 모(母)펀드로 해 이번에 자(子)펀드 모집공고를 통해 6개 조합 총 2017억원 규모의 펀드를 조성할 예정이다.

모펀드로 조성한 금액 중 80억원은 모펀드 운용사인 한국벤처투자가 후속 투자가 필요한 자펀드 투자기업에 직접 투자한다.

라이콘 및 엑셀러레이터(AC) 분야 등의 운용사를 모집하며 ▷지역 소재 운용사 ▷지역 투자비율 상향 제안 ▷모태펀드 출자 비율을 하향해 제안하는 운용사에게는 가점을 부여한다. 모집 기한은 오는 29일까지이며, 자세한 내용은 한국벤처투자 누리집에서 확인하면 된다.