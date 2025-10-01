㈜명륜당이 운영하는 숯불돼지갈비 프랜차이즈 명륜진사갈비가 지난 30일 광주·전라 지역 가맹점주들과 함께 ‘기부바자회’를 성황리에 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 지난 18일 서울에서 시작된 ‘전국 가맹점 기부릴레이’와 23일 대전에서 열린 기부바자회에 이어 세 번째로 마련됐으며, 이로써 총 170여 개의 가맹점에서 250여 명의 가맹점주와 직원들이 뜻을 모아 나눔 활동에 동참했다고 전했다.

바자회에서는 지역 주민들을 위해 생필품과 생활용품 등이 저렴한 가격에 판매됐으며, 준비된 물품은 조기 소진될 만큼 큰 호응을 얻었다. 이번 행사를 통해 마련된 수익금은 전액 자립준비청년 지원을 위한 후원금으로 전달될 예정이다.

명륜진사갈비 관계자는 “서울·수도권, 대전·충청 지역에 이어 광주∙전라 지역까지 가맹점주님들과 함께 기부 행사를 이어갈 수 있어 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 행사 범위를 확대해 본사와 가맹점주가 함께하는 전국 단위의 상생 문화와 나눔 활동을 꾸준히 이어가겠다”고 전했다.

행사에 참여한 한 가맹점주는 “지역 가맹점주들이 힘을 모아 따뜻한 나눔을 실천할 수 있어 큰 보람을 느꼈다”며 “앞으로도 본사와 함께 의미 있는 일에 적극적으로 동참하겠다”고 소감을 밝혔다.

한편, 명륜진사갈비는 지난해 NGO 월드비전과 10년간 30억 원 규모의 자립준비청년 후원 약정을 맺고 다양한 사회공헌활동을 이어오고 있다. 최근에는 본사의 주도뿐 아니라, 가맹점주들의 자발적 참여로 ‘전국 가맹점 기부릴레이’가 확산되며 착한 프랜차이즈로서의 브랜드 이미지를 공고히 하고 있다.