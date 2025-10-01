해경·항공대·소방, 새벽 3시간 만에 릴레이 구조…생명 구했다

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 포항시 남구 호미곶 동방 약 167km 해상에서 50대 선원이 양망 작업 중 왼 손목이 절단되는 긴급 사고가 발생했다.

1일 오전 3시 45분, 사고 신고가 접수되자 동해해경청은 즉시 포항항공대와 경비함 1510함을 현장으로 급파했다.

사고 현장까지 거리는 직선 약 167km, 함정 도착 시각은 오전 4시 56분. 단 1시간여 만에 위험 현장에 도착한 구조팀은 15분간 숨 가쁜 구조 작업을 벌여 선원을 안전하게 함정으로 옮겼다.

현장 응급구조사는 원격의료 시스템으로 환자의 손목 인대가 일부 붙어 있는 상태를 확인하고, 소독·붕대 교체 등 긴급 응급 처치를 시행했다. 환자는 어지러움을 호소했지만, 혈압과 맥박은 안정적이었다.

오전 5시 48분, 헬기에 실린 환자는 포항 경주공항으로 신속하게 이송됐다.

공항에는 경북 119 특수대응단이 대기하고 있었고, 곧바로 대구 C병원으로 안전하게 옮겨졌다.

동해해경청 관계자는 “먼 바다에서도 해경, 항공대, 소방이 한 치의 오차 없이 협력해 구조할 수 있었다”며 “앞으로도 국민 생명과 안전을 지키기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.