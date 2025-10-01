최장 열흘간의 추석 연휴가 코 앞으로 다가오면서 분양시장도 다소 잠잠해지는 분위기다. 하지만 이 기간에는 내 집 마련을 위해 새로운 아파트를 둘러보려는 수요자들도 적지 않다. 특히 명절 연휴에는 교통에 민감해지는 만큼, 풍부한 교통망을 갖춘 목 좋은 단지를 찾는 수요층이 많이 몰리기도 한다.

이런 가운데, 교통허브로 불리는 대전에서는 코오롱글로벌이 중구 선화동 일대에서 선착순 계약으로 공급하고 있는 ‘대전 하늘채 루시에르’가 편리한 교통망을 갖춘 단지로 관심을 높이고 있어 이목이 쏠린다.

경부선·호남선 교차지… “대전에선 전국 어디든 빠르게 간다”, 실제 대전은 철도망이 집중돼 있어 전국 주요 도시를 연결하는 철도 중심지로 평가받고 있다. KTX·SRT가 모두 정차하는 대전역(경부선)과 서대전역(호남선)은 서울·부산, 광주·목포를 각각 직통으로 연결하며, 특히 대전역에서는 서울 및 수도권을 1시간대면 이동할 수 있어 광역 교통의 거점 기능을 수행 중이다.

또한 광역도로 교통망도 촘촘하게 연결돼 있다. 특히 대전IC, 유성IC, 북대전IC 등으로 전국 고속도로망에 빠르게 접근할 수 있다. 이에 따라 대전은 철도와 도로 모두를 아우르는 내륙 교통 요충지로 자리매김하고 있다.

이에 그치지 않고 대전은 다양한 교통망 확충 사업이 진행 중이어서, 향후 교통환경은 더욱 개선될 전망이다. 실제 대전은 현재 운행 중인 대전도시철도 1호선 외에도 2028년 착공을 목표로 한 도시철도 2호선(트램)과 2027년 개통 예정인 충청권 광역철도가 개발 중이다. 이들 노선이 완료되면 교통 요충지로서의 대전의 가치는 더욱 커질 것이라는 게 업계의 평가다.

‘대전 하늘채 루시에르’ 교통허브 대전의 다양한 교통망 가깝게 누려, ‘대전 하늘채 루시에르’는 이와 같은 대전의 풍부한 교통망을 모두 가깝게 누릴 수 있다. 실제 단지는 KTX·SRT가 정차하는 대전역, 도시철도 1호선 중앙로역, 향후 예정된 광역철도와 트램 노선, 그리고 대전IC 등 고속도로 진입 교통망까지 모두 가까운 입지를 자랑해 자차·대중교통 이용이 모두 편리한 교통 인프라를 누릴 수 있다.

한 대전 부동산 업계 관계자는 “이에 대전 하늘채 루시에르는 대전 시민뿐 아니라 세종, 청주, 천안 등 인근 도시와 수도권 수요의 관심도 더해지고 있는 모습”이라며 “또한 실거주 목적의 내 집 마련 수요는 물론, 교통·입지 프리미엄을 선점하려는 투자 수요까지 관심이 이어지고 있다”고 전했다.

파격혜택 제공과 미래가치&희소성으로 관심 더해져, 이런 상황 속 대전 하늘채 루시에르는 수요자들의 자금 부담을 줄여주는 파격혜택을 제공해 관심은 더욱 커지고 있다는 후문이다.

단지는 먼저 계약금을 전체 금액의 5%로 책정하고, 1·2회차 분납(1회차 500만원)으로 초기 자금 부담을 크게 낮췄다. 또한 계약금 5% 납부 후에 지급하던 계약축하금을 1,000만원에서 계약금 전액으로 변경하는 조건을 일부 세대에 한해 한시적으로 제공하고 있다. 이에 따라 이번 혜택 제공 시 계약을 체결하는 고객의 경우는 초기 부담 금액이 사실상 제로가 된다는 게 분양관계자의 설명이다.

대전 하늘채 루시에르 분양관계자는 “이뿐만 아니라, 단지는 주변에 잇따르고 있는 다양한 개발호재에 따른 미래가치 상승 기대감과 대전 일대에 이어지고 있는 전용면적 84㎡ 타입의 공급 희소성이 더해지면서, 이를 선점하고자 하는 수요층의 문의와 계약이 꾸준히 이어지고 있다”고 전했다.

실제 단지는 미래가치도 상당히 높다는 평가다. 우선 선화동 일대에 조성 중인 4,700여 세대 규모의 초고층 브랜드 주거타운 중 가장 선두 입지에 위치해 탁 트인 조망권과 상징성을 확보했다. 또한 일대에서는 추가적으로 은행1구역 재개발 사업이 최고 60층 초고층 단지로 추진 중이고 유성구 장대B구역 역시 최고 54층 규모의 초고층 단지가 계획돼 초고층 신흥주거타운 형성의 프리미엄도 누릴 것으로 기대된다.

한편 대전 하늘채 루시에르는 대전 중구 선화동 일원에 지하 5층~지상 49층 규모로 조성되는 초고층 주상복합 단지다. 전용면적 84~119㎡ 총 998세대로 이 중 전용면적 84㎡, 657세대를 1회차로 우선 공급 중이다.

대전 하늘채 루시에르의 견본주택은 대전 서구 도안동 일원에 마련돼 있으며, 추석명절 연휴기간 중에도 추석 당일(10월 6일, 월요일)을 제외하고 언제든지 상담이 가능하다. 또한 연휴기간 중 상담을 진행하는 방문객에게는 특별한 명절선물을 증정할 예정이다.