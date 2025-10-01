[헤럴드경제(청도)=김병진 기자]경북 청도군은 오는 3일부터 9일까지 이어지는 추석 연휴를 앞두고 군민 모두가 안전하고 편안하게 명절을 보낼 수 있도록 안전, 민생, 나눔, 관광 4개 분야 12개 과제의 추석 명절 종합대책을 수립해 추진한다고 1일 밝혔다.

따라서 군은 연휴동안 재해재난대책반, 교통수송대책반, 응급의료대책반, 급수관리반 등 9개 대책반으로 구성된 종합상황실을 운영해 24시간 군민 안전을 위한 대응체계를 구축한다.

분야별로는 각종 사고 예방을 위해 전통시장, 주차장 등 다중이용시설에 대한 사전 점검을 실시하고 추석 연휴 태풍·집중호우 등 기상악화에 따른 재난안전사고 대비를 위한 대응체계를 구축할 예정이다.

더불어 연휴 기간 대규모 인구 이동으로 발생할 수 있는 감염병과 가축전염병 확산에 대비하고 응급의료대책반을 운영해 진료 가능한 병·의원과 당번약국을 안내함으로써 군민 불편을 최소화할 계획이다.

추석을 앞두고 농산물 가격이 오르는 등 고물가 상황에 대응하기 위해 물가대책 종합상황실과 물가안전 책임관리관을 운영하고, 성수품 가격 동향을 수시로 점검하며 불공정 행위에 대한 단속도 강화한다.

이와 함께 지역사랑상품권 특별할인과 온누리상품권 구매 홍보를 통해 장바구니 물가 부담을 덜어줄 계획이다.

또 추석 명절 연휴에도 청도레일바이크, 와인터널을 운영하며 한국코미디타운, 청도소싸움미디어체험관, 청도박물관은 추석 당일을 제외하고 모두 문을 열고 고향을 방문한 귀성객들에게 볼거리와 즐길거리를 선사한다.

김하수 청도군수는 “예년보다 긴 추석연휴를 맞이하여 예상되는 각종 사고를 사전에 예방하고 고향을 찾는 귀성객들과 우리 군민 모두가 편안하고 안전한 명절을 보낼 수 있도록 모든 행정력을 집중하겠다”고 말했다.