컨설팅·기술지원 결실…1++등급 출현율 전국 평균 39.1% → 59%

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 예천군이 집중적인 현장 컨설팅과 기술 지원을 통해 지역 한우농가의 경쟁력을 크게 끌어올리고 있다.

1일 군에 따르면 예천군 용궁면의 한 한우농가는 최근 2년간 출하 성적이 눈에 띄게 개선됐다.

이 농가는 거세우 출하에서 1++등급 출현율이 37%에서 59%로 22%포인트 상승했고, 도체중도 평균 474kg에서 490kg으로 늘었다.

특히 1++등급 출현율은 2024년 전국 평균치(39.1%)를 크게 웃도는 수치다. 육량등급 C 출현율 역시 21%에서 13%로 낮아져 생산 효율성이 향상된 것으로 나타났다.

이 같은 성과의 배경에는 예천군 농업기술센터의 다각적인 기술 지원이 있다.

초유은행 운영을 통해 송아지 폐사율을 줄이고 성장률을 끌어올렸으며, 개체별 맞춤형 한우정액(KPN) 교환 사업으로 유전적 개량 효과를 극대화했다.

여기에 국내육성 신품종 사료작물인 ‘트리티케일’ 채종단지를 조성해 고품질 조사료 종자를 공급하고, 미생물 보급으로 사육환경 개선에도 힘썼다.

예천군은 이번 성과를 계기로 컨설팅과 기술지원을 한층 확대해 관내 한우농가의 고급육 생산 기반을 공고히 한다는 방침이다. 또한 우수사례를 발굴·분석해 다른 농가에도 적극 공유할 계획이다.

김학동 예천군수는 “이번 성과는 농가의 적극적인 노력과 군의 맞춤형 지원이 결합된 결과”라며, “앞으로도 현장 중심의 실용적 기술지도를 강화해 예천 한우의 우수성을 전국에 알리고, 농가 소득 증대에도 기여하겠다”고 말했다.