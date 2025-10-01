[헤럴드경제(영양)=김병진 기자]경북 영양군은 다가오는 추석 명절을 맞아 지역 내 소비 촉진과 전통시장 활성화를 위해 추석맞이 장보기 행사를 열었다고 1일 밝혔다.

이번 행사는 지난달 30일 영양전통시장에서 진행됐으며 영양군 전 공직자뿐만 아니라 지역 공공기관 및 유관기관‧단체들도 참여해 전통시장에 활력을 불어넣었다.

오도창 영양군수를 비롯한 영양군청 직원 100여명은 영양전통시장 내 여러 점포를 방문해 추석 성수품 및 명절 선물을 구입하고 상인들과 시장 활성화를 위한 의견을 나눴다.

지난 3월 대형 산불로 어려움을 겪은 영양군은 이번 장보기 행사를 통해 서로 격려하고 화합하는 시간을 보냈다. 아울러 지역사랑상품권 활용과 물가안정 캠페인을 병행해 지역경제 활성화와 따뜻한 명절 분위기 조성에 기여했다.

오도창 영양군수는 “올해 큰 산불로 어려움이 있었지만 군민들이 함께 마음을 모아 전통시장을 살리고 따뜻한 추석을 준비하는 모습을 보니 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 피해 극복과 지역경제 회복을 위해 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.