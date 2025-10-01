맨손 고기잡이·어선 승선·새우젓 담그기 등 체험행사 풍성

[헤럴드경제=박준환 기자]시흥시 월곶포구는 만조 전후로 귀항하는 배들과 항구의 풍경이 어우러져 아름다운 경관을 자랑한다. 월곶의 곶은 ‘바다를 향해 뾰족하게 내민 땅’이라는 뜻이다. 시흥시가 1992년부터 약 4년간 56만㎡가량의 갯벌을 매립해 만들었다.

월곶포구는 특유의 고즈넉한 분위기와 뛰어난 접근성으로 많은 방문객의 사랑을 받고 있다. 오이도만큼 크고 화려하지도, 거북섬만큼 세련되지도 않지만, 잔잔한 바다의 모습과 정박한 어선 곳곳에 스며있는 어민 삶의 정취는 월곶포구만이 갖고 있는 매력이다.

밤길에 펼쳐진 빛의 향연은 월곶포구를 더욱 특별하게 만든다. 월곶역에서부터 월곶포구까지 이어지는 46번길 구간에서는 빛으로 꽃길과 물길, 낙엽길, 눈길 등을 연출하며 월곶의 사계를 선보이고 있다.

사계절 모두 매력적인 곳이지만 월곶포구는 특히 가을에 그 멋이 뛰어나다. 바로 시흥월곶포구축제 때문이다. 2012년 시작된 시흥월곶포구축제는 월곶 관광 활성화를 위해 상인, 주민, 어민이 주축이 돼 매년 가을에 개최하는 지역 대표 축제다. 사흘간 펼쳐지는 포구축제에서는 바다와 도시가 어우러진 월곶만의 지역적 특색을 살린 다양한 어촌 체험행사뿐 아니라 관광객의 문화 수요를 충족하는 공연을 선보인다. 경기도와 경기관광공사가 주관하는 경기대표관광축제에 선정되는 등 그 우수성을 인정받으며 매년 축제 방문자 수가 늘고 있다.

12회째를 맞는 올해 월곶포구축제는 10월 17일부터 19일까지 사흘간 월곶해양수변공원 및 해안가 일원에서 펼쳐진다. 포구의 생태환경을 주제로 월곶의 지역적 특성을 살린 대표 프로그램과 다양한 공연 및 참여 프로그램, 지역의 문화ㆍ관광자원과 연계된 프로그램까지 시흥월곶포구축제에서만 누릴 수 있는 다양한 즐거움이 가득하다.

▶어선승선하고 물고기 잡으며 가을 포구 매력에 ‘풍덩’

월곶포구축제의 대표적인 프로그램은 단연 어선 승선과 ▷맨손 고기잡이 ▷왕새우잡이 ▷새우젓 담그기 등 어촌의 특색을 진하게 담은 체험프로그램이다.

어선승선 프로그램은 어부가 실제 사용하는 고기잡이배를 타고 월곶 바다를 운행한다. 월곶포구의 아름다운 경관과 정취를 느낄 수 있어 특히 가족 단위의 방문객에게 인기가 높다. 올해는 축제 기간 중 토ㆍ일 12시부터 17시까지 진행한다. 매일 400명씩 총 800명을 수용한다.

맨손고기잡이는 18일 하루 오후 1시부터 3시까지 진행한다. 살아 움직이는 광어와 놀래미, 아나고, 전어 등 평소에 접해보지 못한 활어들을 맨손으로 잡아볼 수 있는 그야말로 월곶포구 특화 프로그램이다. 개인이 잡은 활어는 현장에서 바로 회를 떠서 먹을 수 있다는 것도 장점이다.

아이들에게 특히 인기가 높은 왕새우잡이는 19일 오후 1시부터 3시까지 진행한다. 팔딱팔딱 뛰는 왕새우를 뜰채로 잡아 현장에서 바로 소금구이를 해먹을 수 있다. 올해는 총 90명이 참가할 수 있다.

또한 직접 새우젓도 담가 가져갈 수 있다. 어민들의 안내를 통해 선도도 맛도 훌륭한 새우젓을 담가볼 수 있다. 월곶아트독 공판장 앞 체험관에서 18일과 19일 15시부터 17시까지 진행한다. 일 선착순 100명 한정으로 진행하는 체험으로 12시부터 체험 예약이 가능하다.

시흥월곶포구축제에서는 어민이 직접 생산한 제철 수산물과 건어물을 구매할 수 있는 판매 행사도 열린다. 17일부터 19일 월곶 공판장을 방문하면 저렴하고 품질 좋은 수산물을 만나볼 수 있다.

▷화려한 드론쇼ㆍ불꽃놀이부터 EDM페스티벌까지 즐거움 ‘가득’

18일 열리는 시흥월곶포구축제 개막식에서는 화려한 드론쇼가, 19일 폐막식에서는 불꽃놀이가 펼쳐진다. 월곶을 주제로 한 드론의 멋진 퍼포먼스와 축제의 대미를 장식할 불꽃놀이는 가을밤의 낭만을 한층 끌어올릴 것으로 기대된다.

공연프로그램도 다채롭게 준비했다. 축제 기간 축제장 메인 무대에서는 트롯, 가요, EDM 등 아이부터 어른까지 3세대가 공감할 수 있는 공연이 펼쳐진다. 18일에는 박지현과 진욱, 재쓰비 등이 19일에는 김용빈, 손빈아, 최재명이 메인 무대에서 공연을 펼친다. 이 외에도 지역 우수 동아리 단체의 버스킹 한마당 등이 마련됐다.

축제 방문객이 함께하는 참여 프로그램도 주목할 만하다. 환경도시 시흥의 정체성을 확립하고 미래 세대에게 환경의 중요성을 알리기 위해 축제 기간에는 친환경 에코체험 부스 등이 40여개 운영된다. 지역특산품과 시흥시 소상공인들의 제품을 구매할 수 있는 바다향기 플리마켓과 시흥 MADE 소비재 판촉전 또한 주목할 만하다.

▷시흥시 문화ㆍ관광 홍보, 교육까지 ‘다 잡아’

이번 시흥월곶포구축제 기간에는 시흥시의 농촌ㆍ어촌 생활을 엿볼 수 있는 체험 프로그램 등으로 방문객에게 시흥을 널리 알리는 기회를 마련한다. 호조벌은 시흥시 10개 동에 걸쳐 조성된 대규모 농경지다. 현재는 농경지로서 시흥시 향토쌀인 햇토미를 생산하고 있다. 뿐만 아니라 세계적 멸종위기 천연기념물 저어새 등 다양한 생물자원 서식지로서도 의미가 크다.

이번 시흥월곶포구축제 기간 오전 10시부터 오후 6시까지 월곶공영텃밭에서는 ‘도시농부 가을걷이 체험’이 열린다. 벼베기ㆍ탈곡ㆍ도정, 짚풀공예, 인절미 만들기 등 도시에서 경험하는 농촌 체험이 펼쳐진다.