對中 관세협상 추가인하 여부 관심 美 행정부, 기업지분 획득 의지도 여전

[헤럴드경제=도현정 기자]미국 트럼프 행정부의 관세전쟁에서 ‘선봉장’ 역할인 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표가 현재 55% 수준인 미국의 대 중국 관세에 대해 “좋은 ‘현상 유지’ 상태”라 평가했다.

30일(현지시간) 로이터 통신에 따르면 그리어 대표는 뉴욕 이코노믹 클럽 연설에서 중국에 부과한 관세에 대해 이 같이 발언했다. 그리어 대표는 “당신이 (트럼프) 대통령에게 중국과의 딜이 있는지에 대해 묻는다면 대통령은 아마 ‘55% 관세를 부과했고, 그게 우리의 딜’이라고 답할 것”이라며 “따라서 이는 좋은 현상 유지 상태”라고 말했다.

그리어 대표가 말한 대중국 55% 관세는 트럼프 2기 행정부가 출범하기 전부터 미국이 중국에 부과해온 20여% 관세를 합산한 수치다. 그리어 대표는 이어 “그러나 트럼프 행정부는 양자 무역이 더 자유롭게 증가할 수 있는 분야를 찾고 싶어 한다”라고 덧붙였다.

로이터 통신은 이 발언을 두고 트럼프 행정부가 대중국 관세율을 추가적으로 인하하는 것을 검토하지 않고 있다는 것이라 분석했다. ‘관세전쟁’을 벌여온 미국과 중국은 90일간 잠시 ‘휴전’하기로 하고, 렵협정을 진행해왔다. 이 휴전 상태는 오는 11월 10일부로 끝나지만, 미국이 중국에 대한 고율의 관세에 만족하는 듯한 입장을 내비친만큼 향후 추가 관세 인하 여지는 적어 보인다.

USTR은 국제 통상 교섭, 무역 정책의 수립 및 집행, 불공정 무역 조사 및 대응 등을 담당하는 기관이다. 그리어 대표는 이날 인텔의 사례처럼 미 정부가 기업 지분에 직접 투자하는 사례가 또 나올 수 있음을 시사했다.

그는 트럼프 행정부가 엔비디아 지분 보유를 검토하느냐는 진행자의 질문에 “트럼프 대통령은 성과가 훌륭한 모든 기업에 대한 지분을 갖기를 원할 것”이라 답했다. 트럼프 행정부는 지난달 반도체법에 따라 승인된 보조금 등 89억 달러를 투자해 인텔 지분 9.9%를 확보한 바 있다.