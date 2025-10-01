현대엔지니어링이 선보이는 주거임대주택인 힐스테이트 용인포레가 종합 크리에이티브 미디어 기업 태원아트미디어와 협업해 새로운 광고를 선보인다. 힐스테이트 용인포레는 올해 12월에 입주를 앞둔 대단지 프리미엄 아파트로, 이번 협업을 통해 브랜드 철학과 주거 프리미엄 경험을 감각적이고 직관적인 콘텐츠로 전달하기 위한 전략적 행보를 보이고 있다.

이번 광고는 자연과 도시의 조화를 핵심 키워드로 삼아 힐스테이트 용인포레의 입지적 강점과 차별화된 주거 가치를 강조한다. 태원아트미디어는 최신 트렌드를 반영한 영상 기획과 연출을 통해 고객이 쉽게 공감할 수 있는 광고를 제작해, IP TV를 통해 선보일 예정이다.

특히 해당 광고에 직접 출현한 태원아트미디어의 전속 배우 오정현은 힐스테이트 용인포레에 직접 거주하는 모습을 연출하면서 브랜드의 신뢰성을 높이는 역할을 톡톡히 해냈다. 오정현 배우의 영한 이미지와 현대적인 감각이 어우러져 시청자들에게 힐스테이트 용인포레의 친근하면서도 세련된 이미지를 전달할 것으로 기대된다.

힐스테이트 용인포레 관계자는 “이번 광고 협업은 브랜드가 추구하는 품격과 가치를 더욱 감각적으로 표현하고, 소비자들이 직관적으로 공감할 수 있는 계기가 될 것”이라며, “앞으로도 다양한 시도를 통해 고객에게 차별화된 주거 경험을 제공하겠다.”라고 전했다.

태원아트미디어의 김현우 부사장은 “주거 브랜드와 문화 콘텐츠가 만나는 협업은 광고 시장에서도 새로운 시도라 할 수 있다.”라고 전하며, “창의적이고 혁신적인 영상 제작을 통해 고객에게 새로운 광고 경험을 선사할 것”이라고 밝혔다.

힐스테이트 용인포레는 이번 협업을 통해 브랜드 이미지 제고와 소비자와의 적극적인 소통을 기대하고 있으며, 앞으로도 다양한 문화 콘텐츠 분야와의 협력을 이어가 차별화된 주거 경험을 지속적으로 선보일 예정이다.