[헤럴드경제=양대근 기자] 한국앤컴퍼니그룹(회장 조현범)의 글로벌 선도 타이어 기업 한국타이어앤테크놀로지㈜(대표이사 안종선·이상훈, 이하 한국타이어)가 10월 1일부터 11월 30일까지 타이어 중심 자동차 토탈 서비스 전문점 ‘티스테이션(T’Station)’과 ‘더타이어샵(THE TIRE SHOP)’, 온라인 타이어 쇼핑몰 ‘티스테이션닷컴’에서 제휴카드사 할인 프로모션을 진행한다고 30일 밝혔다.

이번 프로모션은 가을철 타이어 교체 시즌에 맞춰, ▲NH농협 ▲롯데 ▲하나 ▲삼성 등 4개 카드사와 함께 고객들에게 실질적인 혜택을 제공하는 동시에 차량 관리 비용 부담을 줄이기 위해 마련됐다.

행사 기간 중, 각 카드사 모바일 앱에서 ‘한국타이어’ 이벤트 사전 신청을 완료한 뒤 행사 매장에 방문하여 결제하면, 결제 금액에 따라 결제일 청구 할인을 받을 수 있다. 기간 내 1회에 한하여 ▲NH농협·롯데·하나카드는 90만원 이상 결제 시 5만원, 50만원 이상 결제 시 2만원의 청구 할인이 적용되며 ▲삼성카드는 40만원 이상 결제 시 2만원의 청구 할인이 적용된다.

한편, 한국타이어의 티스테이션닷컴은 회원 전용 온∙오프라인 연계형 원스톱 솔루션 ‘올마이티(all my T)’를 통해 고객 중심 서비스 혁신을 지속 확대 중이다. 타이어 구매부터 관리까지 ‘모두, 한번에, 알아서’ 관리해주는 서비스를 제공하며 고객 편의성을 극대화하고 있다.

앞으로도, 한국타이어는 전문 인력과 첨단 장비를 갖춘 전국 530여 개 ‘티스테이션’ 오프라인 매장과 쉽고 편리한 타이어 쇼핑이 가능한 온라인 타이어 쇼핑몰 ‘티스테이션닷컴’을 통해 표준화된 차량 관리 서비스를 제공하며, 온라인과 오프라인을 연계한 O2O(Online to Offline) 서비스로 고객 만족도를 높여나갈 계획이다.