[헤럴드경제(청송)=김병진 기자]경북 청송군은 포털사이트 ‘다음’에서 오는 11월 2일까지 ‘제19회 청송사과축제’ 온라인 축제를 개최한다고 29일 밝혔다.

온라인 축제는 지난해 100만명 참여라는 기록적인 성과를 보였다.

따라서 청송군은 온라인 축제를 통해 현장 프로그램을 간접적으로 체험할 수 있도록 함으로써 축제에 대한 관심과 참여를 높이고 관람객 유치를 확대한다는 방침이다.

온라인 축제는 청송 주요 관광지 및 사과축제 홍보와 더불어 대표 킬러 콘텐츠인 꿀잼-사과난타, 도전-사과선별로또를 온라인 게임으로 구성해 시공간 제약 없이 남녀노소 즐길 수 있도록 구성했다.

참여 방법은 포털사이트 다음 검색창에 ‘청송, 청송군, 청송사과, 청송사과축제 등’을 검색하면 온라인 축제에 접속할 수 있다.

윤경희 청송군수는 “보다 많은 분들이 청송사과축제를 접하실 수 있도록 올해도 온라인과 오프라인을 병행해 준비했다”며 “온라인으로 먼저 즐기고 오프라인 축제장에도 방문해 풍성한 볼거리와 체험거리를 마음껏 만끽하길 바란다”라고 말했다.

한편 ‘제19회 청송사과축제’는 다음달 29일부터 11월 2일까지 5일간 청송읍 용전천 일원에서 열린다.

다양한 전시·판매·체험 부스를 비롯해 청송사과 퍼레이드, 청송사과 꽃줄엮기 전국대회 등 군민과 관광객이 하나 되는 참여형 프로그램과 청송 골든벨, 사과방망이 등 다양한 체험 프로그램이 운영된다.