[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]강은희 대구시교육감은 교육부가 최근 발표한 ‘고교학점제 운영 개선 대책’과 관련해 29일 “최소 성취수준 보장지도 기준이 완화되더라도 모든 학생이 최소한의 성취 수준에 도달할 수 있도록 돕는 책임교육의 원칙을 지켜야 한다”고 밝혔다.

강 교육감은 이날 입장문을 통해 “제도 도입 초기의 부담을 완화한 의미있는 조치”라며 “학점제의 취지는 유지하되 학생과 학교의 어려움을 줄여주고 격차를 완화하려는 고민이 담겨있다”고 분석했다.

그는 따라서 진로·학업 설계 지원 강화, 기초학력 보장, 온라인학교 확대 등이 포함돼 현장의 어려움이 경감될 것으로 기대하면서도 제도 실효성을 높이는 방안 등을 주문했다.

강 교육감은 “최소 성취수준 보장지도 기준이 완화되더라도 학생 상황을 고려한 맞춤형 성장 지원이 반드시 필요하다”며 “모든 학생이 최소한의 성취 수준에 도달할 수 있도록 돕는 책임교육의 원칙을 지켜야 한다”고 했다.

이와 함께 “고교학점제 운영에 필요한 적정 교원 정원 확보와 배치가 보장돼야 개선책의 실효성이 담보될 것”이라고 내다봤다.

특히 “기초가 되는 공통과목의 ‘학점 이수 기준’은 출석률과 학업성취율을 함께 적용해 학생들이 미래를 살아가는 데 필요한 기반을 마련하도록 해야 한다”고 강조했다.

강은희 대구시교육감은 “대구교육청은 교육 주체 간 소통과 협력을 통해 고교학점제가 현장에 안정적으로 정착하도록 힘쓰겠다”며 “현장의 다양한 의견이 반영돼 모든 학생이 자신의 역량을 발휘할 수 있는 미래지향적 교육이 실현되도록 앞장설 것”이라고 말했다.