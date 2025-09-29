[헤럴드경제(대구경북)=김성권 기자] 경상북도의회는 29일 추석 명절을 맞아 도의원과 의회사무처 직원들이 관내 복지시설을 찾아 어르신들에게 위문품을 전달하며 따뜻한 명절 인사를 나눴다.

이날 경북도의회를 대표해 방문한 임병하 도의원은 영주시 양로원 ‘만수촌’을 찾아, 경북도의회에서 준비한 위문품을 전달하고 시설 관계자들의 노고에 감사와 격려의 뜻을 전했다.

양로원 안은 명절을 맞아 화기애애한 분위기가 감돌았다.

임 의원이 도착하자 어르신들은 밝은 표정으로 맞이하며 손을 흔들거나 손뼉을 치며 반가움을 나타냈다.

일부 어르신은 준비한 위문품을 받으며 눈가를 붉히기도 했고, 함께 담소를 나누며 웃음꽃이 피었다.

곳곳에서는 자원봉사자들과 직원들이 어르신들에게 다과를 챙기고, 따뜻한 차를 권하는 모습이 이어졌다.

임 의원은 “매년 명절마다 복지시설을 찾아 어르신들의 이야기를 듣고, 필요한 도움을 살피고 있다”며 “어려운 여건 속에서도 어르신 돌봄에 헌신하는 관계자분들께 감사드리며, 인정 넘치는 지역사회를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

현장을 찾은 한 관계자는 “명절마다 찾아주는 도의원 덕분에 어르신들도 큰 힘을 얻는다”며 “작은 정성이지만 마음을 나누는 순간마다 따뜻함이 전해진다”고 말했다.