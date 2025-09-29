국비 200억 포함 총 400억 투입, 낡은 시설 전면 교체 …2026년 착수

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 상주시가 환경부 주관 ‘노후정수장 정비 공모사업’에 최종 선정됐다.

이로써 상주시는 2026년부터 2030년까지 총사업비 400억 원(국비 200억 원)을 투입해 도남정수장 현대화 사업을 본격 추진한다.

도남정수장은 1996년 설치된 기존 시설(일 1만8천㎥)과 최근 확장된 신규 시설(일 2만㎥)을 합쳐 시 상수도 공급량의 약 70%를 담당하고 있다.

그러나 기존 시설 노후화로 정수 효율이 떨어지며 개선 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다. 이번 공모사업 선정으로 안정적인 수돗물 공급과 운영 효율성 향상이 기대된다.

현대화 사업은 노후 시설을 전면 재건설해 최신 정수 공정을 도입하는 것이 핵심이다. 사업이 완료되면 ▲상수도 공급 안정성 강화 ▲운영 효율성 향상 ▲지방상수도 확장사업 기반 마련 등 다양한 효과가 나타날 전망이다.

시는 기존 노후 시설을 폐쇄하지 않고, 이차전지클러스터 일반산업단지의 공업용수 생산시설로 재활용하는 방안도 검토 중이다. 이를 통해 산업단지 분양가를 낮추고 지역 경제 성장에도 도움을 줄 것으로 기대된다.

강영석 시장은 “이번 공모사업 선정은 시민 모두가 안심하고 마실 수 있는 깨끗하고 안정적인 수돗물 공급을 위한 중요한 발판이 됐다”며, “앞으로도 단계적이고 지속적인 상수도 확장사업으로 급수 구역을 점차 넓혀 나가겠다”고 말했다.