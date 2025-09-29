한국노총 “정년연장 연내 입법완료 촉구” 민주당 “고위·실무 나눠 분기별·상시 정책협의”

[헤럴드경제=한상효 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 29일 “주 4.5일제를 단계적으로 도입해 OECD(경제협력개발기구) 평균을 한참 웃도는 과도한 노동시간을 줄이는 노력을 한국노동조합총연맹과 함께하겠다”고 말했다.

정 대표는 이날 오전 서울 영등포구 한국노총 대회의실에서 열린 한국노총-민주당 2025년도 제1차 고위급정책협의회 “민주당은 중대재해처벌법·노란봉투법 등을 통해 노동자들의 생명과 안전을 지키고 노동3권을 더욱 강화하기 위해 많은 노력을 기울여 왔고 앞으로도 그럴 것”이라며 이같이 말했다.

정 대표는 “윤석열 정권에게 노동자란 그저 통제하고 해고하고 찍어 누르는 대상이었을 뿐 국가 경제를 함께 이끄는 주역으로, 동반자로 인정받지 못했다”고 지적했다.

이어 “이재명 대통령께서는 취임 직후부터 거듭해서 산재 없는 노동 현장을 강조하고 있다. 심지어 ‘산재 사망은 미필적 고의 살인’이라는 표현까지 하셨는데 이렇듯 강한 어조로 기업의 책임을 묻겠다고 했다”며 “민주당이 이 대통령과 함께 한국노총의 손을 굳게 잡고 노동의 가치가 존중받는 사회를 만들기 위해 더욱 노력하겠다”고 강조했다.

김동명 한국노총 위원장은 “금융권 주4.5일제 도입은 우리 사회 전반에 노동시간 단축하는 촉매제 될 것”이라며 “금융 노사가 모범적으로 주4.5일제를 도입한다면 대통령 공약 사항 또한 현실적인 수용성을 갖춰 타 산업으로 확산할 수 있을 것”이라고 말했다.

김 위원장은 “정년연장 또한 국민연금 수급연령과 불일치를 해소하고 저출생 인구위기에 대처하기 위한 불가피한 과제”라며 “민주당의 TF(태스크포스)가 설치된 만큼 반드시 올해 안에 입법 완료해 줄 것을 다시 한번 강력히 촉구한다”고 당부했다.

백승아 원내대변인은 고위급정책협의회 후 기자들과 만나 한국노총에서 ▷한국노총-민주당 정책협의체 구성 ▷대선정책 협약 이행 추진 ▷정기국회 16대 정책협약 과제 ▷정의로운 산업노동전환 대책 특위 설치 등 4가지를 제안했다고 전했다.

백 원내대변인은 “고위·실무협의회로 나눠서 분기별 또는 필요시 상시 진행하고, 책임·담당위원을 과제별로 지정해 논의해 나가겠다”며 “정의로운 산업노동전환 대책 특위는 즉시 설치해서 제조업 등 어려운 산업이 제대로 전환할 수 있게 당에서 지원하겠다 약속했다”고 말했다.