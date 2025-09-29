[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 국립등대박물관이 다가오는 추석 연휴를 맞아 10월 7·8일 양일간 전시관 1층에서 어린이와 가족 관람객을 위한 특별 행사 ‘등대 놀이터’를 운영한다.

이번 행사는 아이들이 직접 체험하며 즐길 수 있는 프로그램으로 꾸며졌다. ▲전통 연 키링 만들기 ▲항로표지 왕관 만들기 등 두 가지 체험 활동에 참여한 어린이들은 완성한 작품을 기념품으로 가져갈 수 있다.

또 박물관 곳곳에 숨겨진 스탬프 4개를 찾아 찍는 ‘박물관 스탬프투어’도 준비돼 있다. 스탬프를 모두 찍은 참가자에게는 소정의 상품이 제공된다.

행사는 매일 오전 10시부터 오후 4시까지 자유롭게 참여 가능하며, 모든 프로그램은 무료다.

이와 함께 박물관 공식 SNS(유튜브·인스타그램) 팔로우 이벤트도 진행돼, 현장에서 구독 인증을 하면 박물관 일러스트 엽서를 받을 수 있다.

국립등대박물관 관계자는 “가족 단위 관람객들이 추석 연휴를 즐겁게 보낼 수 있도록 다채로운 체험 프로그램을 준비했다”며 “많은 분이 박물관을 찾아 특별한 추억을 만들어 가길 바란다”고 전했다.