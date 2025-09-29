칼 자이스 메디칼(Carl Zeiss Meditec AG)의 최첨단 시력 교정 기술이 2025년 독일 미래상(German Future Prize) 후보로 지명됐다.

이번 후보에는 마크 비숍 박사(Dr. Mark Bischoff), 그레고르 스토브라와 박사(Dr. Gregor Stobrawa), 더크 뮐호프(Dirk Mühlhoff)가 포함되며, 최소 절개 렌티큘 추출술(minimally invasive lenticule extraction) 기술 개발의 공로를 인정받았다.

[사진1] (왼쪽부터)더크 뮐호프, 마크 비쇼프 박사, 그리고 그레고어 스토브라바 박사 – 2025년 독일 미래상(Deutscher Zukunftspreis) 후보

ZEISS SMILE® 기술과 ZEISS VISUMAX® 레이저 시스템은 굴절 수술 분야에서 새로운 기준을 제시하며, 근시, 원시, 난시 등 다양한 굴절 이상을 단일 시스템으로 교정할 수 있는 혁신적 수술법을 제공한다. 펨토초 레이저를 각막 내부에 정밀하게 집중시켜 표면 손상 없이 작은 절개만으로 렌티큘을 제거함으로써 환자의 회복 시간을 최소화하고 부작용을 줄이는 것이 특징이다.

철저한 연구와 임상 테스트를 거친 SMILE 기술은 유럽과 국내는 물론 미국 FDA에서도 임상 승인을 받았으며, 현재 전 세계 80여 개국에서 1,200만 건 이상의 수술 사례를 기록하며 레이저 시력 교정 분야에서 글로벌 시장을 선도하고 있다.

자이스가 이번에 독일 미래상에 지명된 것은 처음이 아니다. 지난 2020년에도 반도체 제조 공정에 필수적인 극자외선(EUV) 리소그래피 기술로 뛰어난 성과를 인정받아 이미 독일 미래상을 수상한 바 있다. 이러한 수상 이력은 ZEISS가 광학 분야에서 오랜 경험과 높은 기술력을 갖춘 기업임을 보여준다.

독일 미래상은 1997년부터 독일 대통령 주관으로 수여되는 과학.기술 분야의 최고 권위상으로, 기술, 공학, 생명과학 분야에서 뛰어난 성과를 낸 연구팀을 대상으로 한다. 올해 수상자는 오는 11월 19일 독일 대통령 프랑크-발터 슈타인마이어(Frank-Walter Steinmeier)로부터 상을 받게 된다.