안동MBC 제작 다큐, KTO 방송 통해 프랑스어권 글로벌 송출

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 안동시와 안동 MBC가 공동 기획·제작한 다큐멘터리 ‘한국인 두봉 주교‘ 가 오는 10월 13일(현지 시각 20시 30분) 프랑스 가톨릭 방송사 KTO를 통해 유럽과 프랑스어권 지역에 방영된다.

이번 방송은 위성·케이블·인터넷 스트리밍·유튜브·Molotov 플랫폼을 통해 최대 30일간 8회 이상 송출되며, 실시간 시청과 다시 보기 모두 가능하다.

안동에서 제작된 콘텐츠가 전 세계 프랑스어권 시청자와 만나는 것은 이번이 처음이다.

‘한국인 두봉 주교’ 는 프랑스 출신 선교사 르네 뒤퐁(René Dupont) 주교의 70년간 한국 생활과 헌신을 조명한다.

한국전쟁 직후 안동교구 제1대 교구장으로 부임해 사회적 약자들과 함께한 삶, 박정희 정권 시절 추방령 등 격동의 시대를 살아낸 이야기를 통해 깊은 감동을 전달한다.

르네 뒤퐁 주교는 지난 4월 향년 96세로 선종했으며, 이번 방송은 그의 삶과 신앙을 기리는 헌정 다큐멘터리로 의미를 더한다.

방송에는 주교의 유언장 최초 공개, 하회별신굿 복원 과정, 권정생 작가와의 교류, 대전 성심당의 사회적 실천 사례 등도 담겨 있어, 종교 인물 다큐를 넘어 한국 사회·문화·역사 전반을 소개하는 콘텐츠로 평가된다.

안동시 관계자는 “지역에서 제작한 콘텐츠가 프랑스 방송에 정식 수출되고, 전 세계 시청자와 소통하게 됐다”며 “앞으로도 지역 문화 자산과 인물을 발굴해 글로벌 콘텐츠로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.