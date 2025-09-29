[헤럴드경제=신현주 기자] GS리테일은 통합 멤버십 ‘GS 올(ALL) 멤버십’을 출시한 7개월 만에 신규 회원과 월평균 결제 건수가 증가했다고 29일 밝혔다. ‘록인(Lock-in) 효과’로 제휴 서비스를 이어갈 계획이다.

GS리테일은 지난 2월 말 편의점 GS25·홈쇼핑 GS샵·슈퍼마켓 GS더프레시를 아우르는 통합 멤버십을 출시했다. 이후 7개월간 신규 가입자는 100만명으로 집계됐다. 멤버십 회원의 월평균 결제 건수는 기존보다 15% 늘었다.

GS25에서 적립한 포인트를 GS샵이나 GS더프레시에서 사용하는 사례가 늘면서 통합 멤버십 포인트 사용률은 60%로 집계됐다. 두 개 이상 브랜드를 함께 이용하는 교차 구매 고객은 8% 증가했다.

이정표 GS리테일 마케팅부문장은 “GS 올 멤버십은 GS리테일의 다양한 브랜드를 하나로 연결해 고객이 생활 속에서 자연스럽게 혜택을 누릴 수 있도록 만든 통합 서비스”라며 “앞으로도 폭넓은 제휴와 차별화된 마케팅을 이어갈 것”이라고 말했다.