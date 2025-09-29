미래 모빌리티 소프트웨어 솔루션 전문기업 페스카로(대표이사 홍석민)가 한국거래소로부터 코스닥 상장을 위한 예비심사 승인을 받았다고 29일 밝혔다. 대표 주관사는 NH투자증권, 공동 주관사는 한화투자증권으로, 회사는 이번 승인을 바탕으로 하반기 본격적인 상장 절차에 착수할 계획이다.

2016년 설립된 페스카로는 자동차 전장시스템 전문가와 화이트해커 출신 인력이 주축이 되어 설립된 ‘차량 통합보안 플랫폼’ 전문기업이다. 단일 제어기 보안솔루션을 넘어 차량 전체 시스템과 라이프사이클을 포괄하는 통합보안 체계를 구축하며, 차별화된 경쟁력을 확보해왔다.

차량 통합보안 플랫폼은 ▲전장제어기에 최적화된 보안솔루션, ▲차량 전체 통신을 보호하는 게이트웨이 제어기(SGW), ▲공급망 전체를 관리하는 자동차 사이버보안 전용 IT솔루션(CSMS 포털) 등으로 구성되어 있으며, 이미 글로벌 차량제작사에 적용되어 기술력을 인정받았다. 특히, 국제 사이버보안 규제 대응 측면에서도 높은 완성도를 갖추고 있다는 평가다.

글로벌 자동차 산업에서는 최근 소프트웨어 중심 자동차(SDV)로 패러다임이 전환함에 따라 사이버보안의 중요성이 부각되고 있다. 이에 유럽 R155·R156을 비롯해 국내 자동차관리법, 중국 GB 44495-2024, 인도 AIS-189 등 다양한 사이버보안 규제가 시행되고 있으며, 규제 미이행 시 시장 진입이 제한되는 구조다.

페스카로는 고객사가 국제 4대 자동차 사이버보안 규제 인증(CSMS, SUMS, VTA, ISO/SAE 21434)을 획득하는 데 핵심적인 역할을 하며, 2023년 국내 최초로 ‘그랜드슬램’을 달성했다. 이와 함께 보안솔루션은 60여 종의 반도체 및 누적 200여 개 제어기와의 호환성을 검증받아 다양한 차량 전장 환경에 안정적으로 적용 가능한 높은 기술 신뢰성을 확보했다. 자동차 사이버보안 전문 기술력을 바탕으로 농기계 및 건설기계 등 특수 모빌리티 분야로도 사업 영역을 확대 중이다.

실적 측면에서도 성장세가 뚜렷하다. 2024년 온기 기준 매출액 143억 원, 영업이익 13억 원을 기록했다. 당기순손실은 79억원으로 집계되었으나, 이는 상환전환우선주(RCPS)로 인한 파생상품부채평가손실 85억과 이자비용 14억이 반영된 회계적 영향에 따른 것으로, 실질적인 영업성과와는 무관한 일시적 손실이다. 현재 해당 RCPS는 모두 보통주로 전환되어 관련 손실 요인은 제거된 상태이며, 이를 감안하면 페스카로는 지난해 약 20억 원의 실질적인 당기순이익을 기록한 것으로 평가할 수 있다.

페스카로는 2021년 흑자 전환 이후 4년 연속 흑자 기조를 이어가고 있으며, 세계적으로 지속적인 자동차 사이버보안 규제 강화로 인해 올해 역시 흑자 달성이 확실시되고 있다. 회사측 관계자에 따르면 견조한 영업이익 기반의 자체 현금흐름이 안정적이기 때문에, 현재 유상증자 계획은 전혀 없다는 점도 투자자 관점에서 긍정적인 요인으로 작용하고 있다.

회사는 지난 2년간 글로벌 시장 진출을 위한 기술 개발, 인증 확보, 현지 파트너십 체결 등 기반을 착실히 다져왔으며, 내년부터는 이를 바탕으로 글로벌 매출 확대를 본격 추진할 계획이다. 단기 실적 개선에 그치지 않고 지속 가능한 성장 스토리 실현에 집중한다는 전략이다.

홍석민 페스카로 대표이사는 “보안솔루션 벤더는 많지만 전략적 가치를 제공하면서도 비용 절감 효과를 동시에 입증한 ‘통합보안 플랫폼기업’은 페스카로가 유일하다”며, “제품, 실적, 상용화 등 글로벌 차량제작사의 핵심 요구조건을 모두 충족한 만큼 이제 글로벌 시장까지 스케일업을 가속화할 것”이라고 밝혔다.