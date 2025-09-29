[헤럴드경제=양대근 기자] 국내 1위 자동차용품 전문기업 불스원이 추석 연휴 장거리 운행 전후 반드시 체크해야 할 차량 관리법과 함께 대표적인 차량 관리 용품을 29일 제안했다.

연료의 불완전 연소로 인해 필연적으로 엔진 내부에 쌓이는 카본 때는 연비 감소 및 출력 저하 등 엔진 성능을 저하시키는 대표적인 원인 중 하나로 손꼽힌다. 이번 추석 연휴 귀성길 장거리 운행을 하게 되면 엔진 내부에 카본 때가 쌓일 수 있어 연료첨가제를 주입해 엔진 속을 깨끗하게 세정하는 것이 좋다.

불스원의 대표적인 고성능 연료첨가제 ‘불스원샷 시그니처 딥클린’은 가장 강력한 세정력으로 엔진 때를 제거하여 탁월한 연비 개션 효과를 이끌어낸다. 또한 엔진을 보호하고 성능을 회복시키는 역할을 통해 출력 향상과 배기가스 저감 및 소음 감소 등의 효과도 함께 기대할 수 있다.

또한 디젤 차량 운전자에게는 DPF(배기가스저감장치)와 엔진을 동시에 세정할 수 있는 디젤 엔진 전용 연료첨가제 ‘불스원샷 DPF 클리너’ 사용을 추천한다. 불스원샷 DPF 클리너는 기존 불스원샷의 효과와 더불어 고가인 DPF 장치 보호와 수명 연장의 기능까지 확대되어, 관리 요소가 많은 디젤 차주들에게 꼭 필요한 제품이다.

비와 안개 등 가을철 급작스러운 기상 변화는 운전 시야 확보를 방해하고 안전 운행을 위협한다. 특히 올해 여름은 무더위와 폭염이 오랜 기간 이어져 와이퍼 고무날의 형태가 변형되고, 닦임 성능을 좌우하는 밀착력이 저하돼 있을 확률이 높다.

이번 기회에 와이퍼 상태를 점검하여 새 와이퍼로 교체하는 것을 제안한다. 와이퍼 점검 방법은 간단하다. 와이퍼 작동 시 소음이 발생하거나 유리에 물 자국 또는 줄이 생긴다면, 와이퍼의 수명이 다했다는 신호다. 따라서 안전한 주행을 위해 수명이 다한 제품은 고성능의 새 제품으로 교체해 주는 것이 중요하다.

불스원의 ‘레인OK 메탈 실리콘x그래핀 하이브리드 와이퍼’는 세계 최초, 그래핀 코팅 실리콘 하이브리드 와이퍼로 2나노 두께 이하의 그래핀 입자가 와이퍼 블레이드에 얇고 견고하게 코팅되어 강력한 내구성을 자랑하는 것이 특징으로, 극한의 환경에서도 깨끗한 초기 닦임 성능을 오랫동안 유지한다. 또한 그래핀 코팅 기술은 기존의 WPT 실리콘 고무의 강점을 극대화시켜 무려 200만회의 닦임까지 끄떡없는 4배나 향상된 내구성을 자랑한다.

이번 추석 연휴를 맞아 무더운 여름철 내내 차량 내부로 유입된 각종 초미세먼지와 악취, 유해물질 때문에 오염된 에어컨·히터 필터를 새롭게 교체하는 것을 추천한다.

불스원의 ‘프리미엄 공기청정 활성탄 에어컨·히터 필터’는 68㎡(약 20평) 규모의 실내 공간을 정화하는 공기청정 효과를 차량 내부에서도 그대로 구현한 프리미엄 차량용 필터다. 특히, 실내용 공기청정기에 주로 사용되는 콜게이트 원단을 적용해 탁월한 공기 정화 성능을 갖췄으며, 국내에서는 드물게 콜게이트 원단을 적용한 차량용 에어컨·히터 필터로 평가된다.

장거리 운전을 하게 되면 도로 분진, 타르 자국, 타이어 가루 등이 날려 차량 표면에 달라붙게 되기 때문에 연휴 직후 세차를 하고 왁스 코팅하는 것을 추천한다.

불스원의 전문 디테일링 브랜드 ‘루나틱폴리시’의 프리미엄 액체왁스 ‘더 루나왁스 익스트림’은 113도 극강의 발수각을 구현한 초발수 코팅제로, 디테일링 왁스가 재현할 수 있는 최고의 성능을 구현하기 위해 루나틱폴리시의 기술과 노하우가 집약된 스페셜 포뮬러 CLP시스템을 적용했다. 특히 시공 후 도장면에 강력한 피막을 형성하여 깊고 빛나는 광택감은 물론 차량 본연의 짙은 색감을 되살릴 수 있다.

불스원 관계자는 “이번 추석 연휴 기간 동안 가족과 함께하는 행복한 시간을 보내기 위해서는 안전운행이 최우선 과제”라며 “연휴 전 필수 차량 점검과 함께 차량 관리 제품을 활용하면 보다 안심하고 귀성길에 오를 수 있을 것”이라고 전했다.