AI 기반 외국어 앱 ‘Poly Talk’ 도입… 현장 경찰관 대응력↑ 공항·기차역·웰컴존 등 다채널 홍보로 신고 편의성 높여

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 경찰청은 오는 10월 경주에서 열리는 APEC 정상회의를 앞두고 행사장과 숙소, 주요 동선의 안전 확보를 위해 철저한 치안 준비를 진행 중이다.

경비·경호, 교통 관리, 테러·불법행위 대응 등 전 분야를 점검하며 국제행사 안전에 만전을 기하고 있다.

특히 외국인을 위한 112 신고 시스템 운영도 강화했다.

언어 장벽으로 신고를 주저하거나 어려움을 겪는 일이 없도록, 영어·중국어 중심의 112 외국어 통역센터를 비롯해 다누리콜센터, 한국관광공사 콜센터 등과 연계한 통역 서비스를 제공하고 있다.

경북경찰청은 현장 경찰관이 신속히 통역 서비스를 활용하도록 교육과 훈련을 체계적으로 실시하고 있으며, 초기 의사소통 공백을 최소화하기 위해 전국 최초 AI 기반 외국어 학습 앱 ‘Poly Talk’을 자체 개발했다.

영어, 중국어, 일본어를 비롯해 총 10개 언어의 기본 멘트를 학습할 수 있고, AI 음성 인식 기능으로 발음 정확도를 확인할 수 있어 현장 대응력을 높이는 실질적 보조 수단으로 평가된다.

또한, 외국인 방문과 112 신고 증가에 대비해 공항, 기차역, 고속도로 휴게소 전광판, APEC 웰컴존 배너, 관광 안내책자 등 다양한 채널을 통해 통역 서비스를 홍보하고 있다.

오부명 청장은 “경찰은 국제행사 안전을 책임지는 핵심 주체로서, 외국인에게도 언어 장벽 없는 치안 서비스를 제공해 K-치안 신뢰를 높이고 국격 향상에 기여하겠다”고 밝혔다.