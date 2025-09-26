드라마 촬영지 SNS 인증·숙박 할인·야간관광상품 할인 등 풍성…중국인 관광객 유치에도 박차

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 포항시가 추석 연휴를 앞두고 지역 관광 매력을 알리고 풍성한 명절 분위기를 조성하기 위해 다양한 이벤트를 준비했다.

시는 이번 연휴 기간 ▲드라마 촬영지 SNS 인증 이벤트 ▲숙박 할인 프로모션 ▲야간관광상품 할인 ▲호미반도 해안둘레길 완주 인증 이벤트 등을 운영해 귀성객과 관광객에게 다채로운 즐길 거리를 선사할 예정이다.

먼저 최근 화제를 모으고 있는 드라마 마이유스(My Youth) 촬영지를 배경으로 한 SNS 인증 이벤트가 열린다. 29일부터 10월 12일까지 주요 촬영지에서 인증샷을 남기고 지정 해시태그와 함께 게시하면 추첨을 통해 기념품을 받을 수 있다.

숙박 혜택도 마련됐다. 포항시는 NOL(구 야놀자)과 협업해 5만 원 이상 숙박 시 2만 원 할인 쿠폰을 제공한다.

쿠폰은 29일부터 예산 소진 시까지 선착순 지급되며, 투숙 기간은 10월 1일부터 12일까지다.

이번 할인은 ‘2025 대한민국 숙박세일페스타’와 중복 적용이 가능해 합리적인 비용으로 여행을 즐길 수 있다.

포항 야경을 만끽할 수 있는 야간관광상품도 11월 말까지 40% 할인된다. 스페이스워크, 영일대해수욕장 등 주요 명소와 함께 요트·문보트 체험, 선상낚시 등 특별 프로그램이 포함된다.

10월 1일부터 11월 말까지는 호미반도 해안둘레길 완주 인증 이벤트가 진행된다. 완주 참가자에게는 기념품과 메달이 제공돼 가을 정취 속 특별한 추억을 선사할 예정이다.

한편, 오는 29일부터 중국인 관광객의 무비자 입국이 허용되면서 포항시는 외국인 관광객 유치에도 속도를 낸다. 외국인 유학생 팸투어, 인플루언서 마케팅, 단체관광 인센티브 제공 등 맞춤형 전략으로 중화권 관광시장 공략에 나선다.

시는 또 2025 APEC 정상회의와 연계해 포항 불꽃&드론쇼, 팸투어 등 특화 관광상품을 선보이며 동해안 대표 관광도시로서 위상을 강화한다는 방침이다.

포항시 관계자는 “추석 연휴를 맞아 시민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 다양한 프로그램을 마련했다”며 “연휴 기간은 물론 올가을에도 포항에서 있지 못할 추억을 만들길 바란다”고 전했다.