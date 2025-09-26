강석심 회장 명예의 전당 헌액

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 재) 영주시인재육성장학회(이사장 김자여)는 26일, 하나마린㈜ 강석심 회장이 영주 지역 인재들을 위해 장학금 1억5천만 원을 기탁했다고 밝혔다.

장학회에 따르면 이번 기탁은 영주 출신인 강 회장이 고향사랑과 지역 발전에 대한 뜻을 담아 마련한 것으로, 지역 학생들이 안정적인 교육 환경 속에서 학업에 전념할 수 있도록 지원하기 위해 이뤄졌다.

이날 장학회는 장학금 전달과 함께 헌액식을 열고 강석심 회장의 이름을 명예의 전당에 올렸다.

헌액식은 지역 인재 육성에 이바지한 공로자를 기리는 행사로, 나눔과 상생의 가치를 되새기는 자리가 됐다.

강 회장은 40여 년간 해운업 분야에서 활동해 온 전문가로, 국내 최초로 화학물 벌크 운송 시스템을 도입해 업계 혁신을 이끈 인물이다.

현재 하나마린㈜은 380명의 임직원과 함께 매출 774억 원을 기록하며 동북아시아를 중심으로 해상 물류시장에서 입지를 강화하고 있다.

강 회장은 “고향 영주를 떠난 지 오래되었지만 그리움과 애정은 늘 마음속에 자리하고 있다”며 “이번 장학금이 영주 지역 학생들이 미래를 준비하는 든든한 버팀목이 되길 바란다”고 말했다.

유정근 영주시장 권한대행은 “고향에 대한 깊은 애정을 바탕으로 지역 교육 발전에 기여해 주신 데 대해 깊이 감사드린다”며 “이번 기탁은 단순한 금전적 지원을 넘어 영주 교육환경을 한 단계 도약시킬 수 있는 계기가 될 것”이라고 강조했다.

한편, (재)영주시인재육성장학회는 2008년 설립 이후 지금까지 4,000여 명의 학생에게 장학금을 지원해 왔으며, 앞으로도 지역 학생들이 경제적 부담 없이 학업에 매진할 수 있도록 다양한 장학사업을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.