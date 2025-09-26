에이블리 앱에서 최대 1만원 할인 및 뿜치킹 증정 쿠폰 제공

[헤럴드경제=신현주 기자] BBQ가 신메뉴 ‘뿜치킹’ 출시를 기념해 스타일 커머스 플랫폼 ‘에이블리(ABLY)’와 손잡고 특별한 프로모션을 진행한다.

제너시스BBQ 그룹은 에이블리에서 최대 1만원 할인 및 신제품 뿜치킹 한 마리 쿠폰 증정 혜택을 제공한다고 26일 밝혔다. 이번 행사는 오는 27일부터 다음 달 3일까지 진행된다.

프로모션 기간 동안 에이블리 앱에서 뿜치킹 이름을 맞히는 퀴즈에 참여하는 고객을 대상으로, 정답을 맞추면 선착순 50만명에게 BBQ앱에서 사용할 수 있는 쿠폰 또는 제품을 증정한다. 쿠폰은 5000원, 6000원, 1만원 할인권으로 이뤄져 있다.

퀴즈 참여와 관계없이 이벤트 페이지에 접속만 해도 BBQ앱에서 사용할 수 있는 4000원 할인 쿠폰을 제공한다. 모든 쿠폰은 ID당 1회 참여 및 사용할 수 있으며 주문 당 1개만 적용 가능하다.

앞서 BBQ는 지난 25일 뿜치킹을 선보였다. 뿜치킹은 고다치즈, 체다치즈, 블루치즈, 파마산치즈 4종이 어우러진 시즈닝에 요거트와 유크림 분말을 추가한 제품이다.

BBQ 관계자는 “잘파세대 소비자들과 더 가까이 소통하기 위해 포토이즘, 에이블리 등 다양하고 새로운 시도를 하고 있다”며 “앞으로도 더 재미있고 차별화된 경험을 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.