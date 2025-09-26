지역 바이오기업 기술 발표·글로벌 투자 논의…포항 창업 생태계 확대에도 기여

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 포항시는 지난 25일 한동대학교 그레이스 스쿨에서 ‘포항시-美 새크라멘토 스타트업&바이오 이노베이션 포럼’을 열고 글로벌 바이오산업 협력 확대에 나섰다.

이번 포럼은 지난해 1월 미국 최대 바이오협회인 바이오콤 캘리포니아 방문 이후 마련된 후속 교류 행사로, 그레이터 새크라멘토 경제협의회와 UC데이비스 헬스벤처 관계자들이 포항을 방문해 국내 바이오산업 현황과 전략적 협력 가능성을 논의했다.

행사는 포항시와 FLANN Inc.(바이오콤 캘리포니아 한국 파트너), 한동대 글로컬사업단이 공동 주관했으며, 새크라멘토 경제사절단, UC데이비스 Health Ventures, 지역 바이오기업 및 대학 관계자 등 100여 명이 참석했다.

포럼에서는 김성영 포항바이오산업협회장이 기조연설을 맡았고, 포항 바이오산업 현황, 글로벌 기업혁신파크 및 임상전문특화병원 비전, 새크라멘토 바이오 혁신 클러스터(Aggie Square) 소개 등이 이어졌다.

포항 대표 바이오기업인 쓰리브룩스테라퓨틱스, 인엑소플랫, 헤세드바이오가 혁신 기술을 발표하며 해외 진출 가능성을 모색했으며, 이어 UC Health Ventures 도널드 테일러, 한동대 이정민 교수 등이 참여한 패널토론에서는 ‘미국시장 진출 틈새전략–신흥 바이오 클러스터 활용 방안’을 주제로 심도 있는 논의가 진행됐다.

행사 말미에는 포항시 관계자와 새크라멘토 경제협의회, UC데이비스, 지역 바이오기업 CEO들이 참여하는 네트워킹 시간을 통해 공동 연구, 투자, 인력 교류 등 실질적 협력 방안도 모색했다.

이날 글로벌 벤처캐피털 ㈜스파크랩파트너스 경북지사 개소식도 함께 열려 포항 창업 생태계 확장에도 힘을 보탰다.

스파크랩파트너스는 포항시와 한동대와의 전략적 파트너십을 기반으로 AI·바이오 분야 유망 스타트업을 발굴·투자하고, 임상전문특화병원과 연계한 스타트업 지원에도 나설 계획이다.

포항시 관계자는 “기업혁신파크와 임상전문특화병원을 기반으로 포항이 세계적 바이오 거점으로 도약할 준비를 마쳤다”고 강조했으며, 트롤스 애드리언 그레이터 새크라멘토 경제협의회 부사장은 “Aggie Square와 포항의 기업혁신파크, 한동대 글로컬사업단 협력이 상호 발전으로 이어질 것”이라고 말했다.