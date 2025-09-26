“조용히 와서 계약을 마치고 가는 분들이 많습니다. 수요층이 보는 눈은 다 똑같아서 좋은 층, 좋은 세대를 찾는 경우가 많고, 이를 먼저 잡아야 한다는 인식이 퍼져 문의가 이어지고 있습니다.” 어나드 범어 분양관계자.

대구 수성구 범어동 1번지에 조성되는 하이엔드 주거단지 ‘어나드 범어’가 지난 주말부터 본격적인 선착순 지정 계약에 돌입했다. 견본주택 현장에서는 로열 동·호수를 선점하려는 자산가들의 발길이 꾸준히 이어지고 있는 것으로 알려졌다. 이 소식은 빠르게 입소문을 타면서 지역 자산가층의 관심을 더욱 자극하고 있다.

대구 부동산 업계는 이번 어나드 범어 계약 순항을 두고, 수요층이 단순히 주거 공간을 선택하는 것이 아니라 ‘가치’를 선점하고 있다고 분석한다.

분양관계자는 “어나드 범어는 단순한 주거공간이 아니라 거주민의 품격과 위상을 높이는 가치를 담은 단지”라며 “돈이 있으면 넓은 집은 살 수 있지만, 이 같은 차별적 가치는 지금이 아니면 경험하기 어려운 유일한 기회라는 점에서 자산가들의 관심이 이어지고 있다”고 전했다.

실제 어나드 범어는 대구에서 볼 수 없던 하이엔드 라이프를 구현하며 차별화된 주거 가치를 선사할 예정이다. 대표적으로 대구 최초로 컨시어지 서비스와 멤버십 운영을 도입했으며, 하우스키핑·정리수납·가정식 딜리버리 등 일상 전반을 관리하는 라이프케어 시스템을 제공한다.

또한 헬스케어 전문 프로그램을 통해 건강 데이터를 제공하는 입주민 전용 ‘헬스케어 서비스’와 업계 최초의 ‘비대면 진료 서비스’를 도입해 입주민의 건강을 지원한다. 특히 헬스케어 서비스는 365일 24시간 운영되는 콜센터를 통해 상담과 진료 예약을 대행하는 체계를 갖췄다는 점에서 호응이 계속되고 있다.

이 밖에도 집안 곳곳에는 이탈리아 다다(Dada) 주방가구, 아르모(Armo) 맞춤가구, 독일 그로헤(GROHE) 욕실, 아틀라스 콩코드 타일 등 글로벌 하이엔드 브랜드가 적용돼 품격을 더했으며, 단지 내에는 대구 최초의 입주민 전용 영화관, 스카이라운지와 스카이 피트니스, GX시설, 필라테스 공간을 갖춘 스카이 커뮤니티도 조성돼 삶의 질을 높일 것으로 기대된다.

이런 가운데, 어나드 범어의 계약 열기는 단순한 상품 경쟁력에 그치지 않고, 향후 지역 발전 호재와 맞물리며 더 큰 탄력을 받을 것이란 전망이다.

실제 대구는 최근 여권을 중심으로 대법원의 이전 추진이 본격화되면서 부동산 전반의 가치 상승 기대감이 커지고 있다. 여기에 단지 바로 앞에는 대구 도시철도 4호선(엑스코선, 2030년 완공 목표) 벤처밸리네거리역이 예정돼 있어 교통 편의성과 장기적 가치 상승이 예상된다.

한 부동산 전문가는 “어나드 범어는 하이엔드 주거상품을 넘어 미래가치까지 겹겹이 갖춘 사례”라며 “최근 수성 범어더블유의 42평형(전용 102㎡, 27층)의 경우 21억원에 신고가를 갱신하는 등 분위기가 올라오고 있는 상황에서, 현지 자산가뿐 아니라 외지 투자자들의 관심도 이어지면서 계약을 원하는 수요층의 움직임이 더욱 확산되고 있다”고 전했다.

한편 어나드 범어는 지하 6층~지상 33층, 총 5개동 규모로 아파트와 주거형 오피스텔, 판매시설이 함께 구성되는 복합단지다. 이 중 아파트는 전용 136~244㎡, 총 604가구로, 대구에서 보기 드문 대형 평형으로만 구성되고, 하이엔드 주거 서비스가 적용돼 희소성이 높다.

견본주택은 대구광역시 수성구 황금동 일원에 마련돼 있다.