- 피자헛, 당근 포장주문 서비스 입점 기념 원데이 프로모션 진행, 뉴욕 핫도그 피자 파격 할인가 57% 제공

- 페퍼로니 러버, 콤비네이션 등 인기 피자도 반값 이상 할인

한국피자헛이 국내 대표 지역생활 커뮤니티 당근의 ‘포장주문 서비스’ 입점을 기념하여 9월 26일 단 하루, 신메뉴 ‘뉴욕 핫도그 피자’와 콜라 세트를 57% 파격 할인이 적용된 1만원대 가격에 제공하는 원데이 프로모션을 진행한다.

이번 프로모션은 당근 앱을 통해 포장 주문하는 고객을 대상으로 진행되며, 이벤트 당일 모든 할인 메뉴 구매 시 1.25L 콜라가 무료로 증정된다. 여기에 당근 앱에서 사용할 수 있는 ‘당근머니’로 결제할 경우 구매 금액의 3%가 추가로 적립되어 고객이 느끼는 체감 혜택을 극대화했다.

프로모션의 하이라이트인 신메뉴 ‘뉴욕 핫도그 피자’는 정가 27,200원에서 55% 할인된 12,200원이라는 파격적인 가격에 구매할 수 있다. 당근머니 결제 시 적용되는 3% 적립 혜택까지 고려하면, 실질 체감 가격은 57% 할인된 11,834원까지 낮아진다.

이 외에도 피자헛의 인기 스테디셀러 메뉴들이 할인 대상에 포함된다. ‘페퍼로니 러버’와 ‘콤비네이션’을 각각 정가 대비 반값 이상 할인된 13,200원, 15,200원에 만나볼 수 있어 합리적인 가격으로 다양한 메뉴를 즐길 수 있다.

피자헛 관계자는 “국민 앱으로 자리 잡은 당근 입점을 통해 고객 접점을 더욱 넓히게 되어 기쁘다”며, “합리적인 소비를 중시하는 트렌드에 맞춰 신메뉴를 부담 없이 즐기실 수 있도록 이번 이벤트를 기획했으며, 앞으로도 다양한 채널을 통해 고객 만족을 높여 나가겠다”라고 밝혔다.

한편, 16일 출시된 신메뉴 ‘뉴욕 핫도그 피자’는 엣지에 탱글한 소시지를 통째로 넣어 함께 제공되는 ‘리얼 갈릭 디핑소스’에 찍어 먹는 독창적인 콘셉트로 출시 직후부터 소비자들의 높은 관심을 받고 있다.