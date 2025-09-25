[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달성군은 올해 2차 추가경정예산(추경)을 1681억원 규모로 확정했다고 25일 밝혔다.

군은 이번 추경에 민생회복 소비쿠폰 지원 515억원, 영유아 보육료 지원 14억원을 편성해 주민 생활 안정과 복지 향상에 힘을 싣는다.

또 달서 중·고등학교 후적지 매입에 80억원, 농어촌관광휴양단지 개발에 60억원, 달성 중부권 복합문화센터 건립에 13억원을 투입해 지역발전 기반을 마련한다.

더불어 논공 다다촌 특화거리 조성 43억원, 구지농공단지 청년문화센터 건립 17억원 등 지역 정주여건 개선사업이 포함됐다.

군은 문화·관광 인프라 확대를 위해 세천늪테마정원 시설 확충 22억원, 화원동산 수목 정비 15억원, 상리 근린공원 조성 45억원, 하빈면 봉촌리 마을숲 조성 6억원, 송해공원 경관조명 설치 7억원을 편성해 군민의 문화 향유 공간을 넓힐 계획이다.

군은 평생학습 기반 강화를 위해 달성 비슬도서관 건립에도 13억원을 투입하고 다사 공영주차장 조성 22억원, 하빈면 동곡리 마을공영주차장 조성 10억원, 군청사 주차장 확장에도 30억원을 반영해 원활한 교통 환경 조성과 주차난 해소에 나선다.

지역 균형발전과 기반시설 정비사업에도 예산이 두루 편성됐다. 도로개설 및 확포장공사에 118억원, 소하천 정비사업 등 에 80억원, 농로개설 및 보안등 설치에 72억원, 그 외 기타 시설조성 및 노후시설물 유지 보수에 111억원 등이 배정됐다.

최재훈 대구 달성군수는 “이번 추경은 군민이 체감할 수 있는 민생회복과 지역 균형발전에 방점을 두었고 이를 위해 신속하고 효율적으로 예산을 집행해 군민의 삶의 질을 높이고 지역경제에 활력을 불어넣겠다”고 말했다.