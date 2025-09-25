[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구지역 롯데백화점(대구점,상인점)은 오는 26일부터 10월 12일까지 ‘가을 정기 세일’을 진행한다고 25일 밝혔다.

올해는 선선한 가을 날씨와 최장 10일에 이르는 추석 연휴가 맞물리며 백화점 방문객과 쇼핑 수요의 큰 폭 증가가 예상된다.

이에 대구지역 롯데백화점은 패션 상품 할인 행사,F&B 쿠폰 및 상품권 증정 프로모션으로귀성객은 물론 연휴 나들이객의 발길을 사로잡는다.

이번 가을 정기 세일에는 약 220여 개 브랜드가 참여해 F/W 시즌 신상품을 최대 50% 할인한 가격에 선보인다.

다양한 패션 브랜드는 물론, 늘어나는 아웃도어 수요에 맞춰 경량 재킷과 러닝화 등 인기 스포츠 아이템도 30~50% 할인한다.

가을 라운딩시즌을 맞아 골프 브랜드와가을 패션 필수 아이템인 ‘부츠’ 등 신발 브랜드에서도 최대 30% 할인 혜택을 제공한다.

또 환절기 대비 집단장 수요가 늘어나는만큼, 가을?겨울 시즌에 어울리는인테리어 소품과 패브릭 및 주방 식기 상품군도 최대 50% 할인 행사를 진행한다.

가을 혼수 성수기 시즌 맞이‘웨딩 페어’ 행사도 진행한다.

‘웨딩 페어’는 롯데백화점의 웨딩 특화 서비스인 ‘웨딩 마일리지’를두 배로 받을 수 있는 행사로, 올해는 10월 7일(화)부터 19일(일)까지 총 13일간진행해 예비 신혼부부를 맞이할 예정이다.

아울러 연휴 기간 양가방문을 준비하는 예비 부부를 위해 웨딩멤버스 회원을 대상으로 청과 선물세트 15% 할인 혜택도 제공한다.

대구점은 지하2층 특설행사장에서 ‘한가위 맞이주방·식기특집전’을 열어 ‘햄튼’, 한국도자기’, ‘코렐’ 등 총 5개 브랜드의 인기 상품을 선보인다.

상인점5층 특설행사장에서는 ‘아동 인기 브랜드 이월상품전’을 진행한다. ‘베베드피노’, ‘아이스비스킷’ 등이 참여해 이월상품을 최대 40%할인된 가격에 판매해 가족 단위 고객을 맞이할 예정이다.

엄선웅 롯데백화점 대구점장은“최장 10일에 달하는 황금연휴를 맞아 고객들이 백화점에서 쇼핑뿐만 아니라 다양한 즐거움을 누릴 수 있도록 풍성한 행사를 기획했다”며“오랜만에 만나는 가족,친구들과 함께 방문해 행복한 추억을 만들기를 바란다”고 말했다.