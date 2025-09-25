울진읍, 북면, 죽변면 주민, 가구당 최대 1천만 원까지 신청가능

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 울진군은 2025년도 하반기 발전소주변 지역 주민복지 지원사업 융자지원’ 신청을 받는다.

발전소 주변지역 주민의 소득 증대와 주거환경 개선, 생활 안정 등을 지원하기 위한 조치다.

신청 기간은 10월 14일 까지이다.

지원 대상은 울진읍, 북면, 죽변면에 거주하는 주민으로, 가구당 최대 1천만 원까지 신청할 수 있다.

대출 조건은 연 1% 이자, 2년 거치 5년 균등분할 상환이며, 올해 하반기 지원 규모는 총 1억 5000만 원이다.

대상자 선정 기준은 ▲최초 융자 신청자 ▲발전소 주변지역 장기 거주자 ▲주민등록상 동거자 다수 또는 사업 참여인원 다수자 ▲자기자본 투자율이 높은 자 ▲소득증대 사업·환경개선 사업·기타 생활 안정 사업 순으로 우선 적용된다.

신청은 해당 읍·면사무소에서 가능하며, 신청자는 농협은행 울진군지부에서 ‘신용조사의견서’를 발급받아 대출 가능 여부를 확인해야 한다.

손병복 군수는 “이번 융자지원이 주민들의 생활 안정과 지역 경제 활성화에 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 발전소 주변지역 주민들의 삶의 질 향상과 복지 증진을 위해 다양한 지원 사업을 추진하겠다”고 말했다.