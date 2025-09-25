-DeFi 시장 성장세에 맞춰 본격적인 글로벌 확장 추진

탈중앙화 금융 보안 기업 Grvt가 글로벌 금융권의 폭넓은 참여 속에 540M벨류로1,900만 달러 규모의 시리즈 A 투자를 성공적으로 마쳤다고 18일 밝혔다. 이번 투자에는 글로벌 대형 벤처캐피털과 금융 기관들이 대거 참여해 Grvt의 기술력과 성장성을 입증했다.

Grvt는 두 가지 핵심 서비스를 운영하고 있다. ‘Grvt Exchange’는 이용자 간 직접 암호화폐 거래를 지원하는 플랫폼이고, ‘Grvt Strategies’는 세계 최고 수준 헤지펀드와 연계된 투자 상품을 제공한다.

회사는 특히 프라이버시 보호에 주력해 영지식증명 기반의 ZKsync Validium L2 블록체인을 도입했으며, 이를 통해 거래 내역을 외부에 공개하지 않으면서도 시스템적 안전성을 확보했다.

이번 투자에는 Further Ventures, ZKsync, EigenCloud, 500 Global 등이 합류했다. Further Ventures의 파이살 알 하마디 파트너는 “Grvt는 최첨단 암호 기술을 기관급 금융 시스템에 적용하는 모범 사례”라며 “국경 없는 금융 생태계를 지원하게 되어 자랑스럽다”고 말했다. 또한 500 Global은 50여 개 유니콘 기업을 배출한 글로벌 벤처캐피털로, Grvt의 장기적 성장성을 높이 평가했다.

Grvt는 이번 자금을 활용해 신규 금융 상품을 출시하고 글로벌 확장을 본격화한다. 특히 모든 이용자에게 연 10% 고정 이자를 제공하는 차별화된 상품은 기존 은행권의 예금 시장을 직접적으로 위협할 잠재력을 지니고 있다.

업계 전문가들은 “Grvt의 등장으로 전통 금융과 DeFi 간 경계가 허물어지고, 온체인 금융이 본격적으로 대중화되는 전환점이 마련될 것”이라고 전망했다.