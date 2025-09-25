• 지난 25일부터 3일 간 견본주택에서 정당계약 진행

• 7호선 탑석역(27년 예정) 연장개통 시 수혜 기대...의정부 경전철 송산역도 인근 입지

• 견본주택 오픈 이후 평면이나 상품성에서 타 단지에 비해 좋은 평가 받아

대우건설이 경기도 의정부시 용현동 일대에 공급하는 ‘탑석 푸르지오 파크7’이 정당계약을 금일까지 견본주택에서 진행 중이다.

탑석 푸르지오 파크7은 지하 3층~지상 27층, 7개 동, 전용면적 59~84㎡ 935세대로 조성된다. 전 세대가 실수요자의 선호도가 높은 전용 84㎡ 이하의 중소형으로 구성됐다. 타입별 세대수는 ▲59㎡A 197세대 ▲84㎡A 212세대 ▲84㎡B 127세대 ▲84㎡C 27세대 ▲84㎡D 104세대 ▲84㎡E 99세대 ▲84㎡F 50세대 ▲84㎡G 104세대 ▲84㎡H 15세대다.

단지는 7호선 탑석역(예정) 인근에 위치해 연장개통 시 그 수혜를 직접 누릴 것으로 기대를 받고 있다. 7호선 탑석역(2027년 예정)도 인근에 위치하고 의정부 경전철 송산역이 도보권에 있다. 특히, 7호선 탑석역(2027년 예정)을 통해 서울까지 2정거장, 강남권역까지는 50분 대 도달이 가능하다. 7호선 연장선은 서울 도봉산역에서 양주 옥정지구까지 15.3㎞ 연장하는 노선으로 오는 2027년 개통 예정이다.

수도권에서 보기 어려운 자연환경을 갖춘데다 대우건설만의 차별화된 설계와 상품성까지 갖춰진 점도 주목할 만하다. 의정부시 최대 면적의 산지형 근린공원인 추동공원이 인접해 있는데다 단지명에서도 확인할 수 있듯이 아쿠아 포레스트, 워터 플레이파크 등 7개의 공원을 배치해 단지 내에서 쾌적한 여건을 확보했다.

또한, 지상에 차가 없는 단지로 조성해 입주민에게 안전한 보행공간이 제공되고 서울시립대 조경학과 김영민 교수가 조경 설계 총괄 디렉터로 참여해 차별화된 프리미엄 조경공간을 제공할 계획이다.

더불어 남향 위주 배치로 일조권과 조망권을 극대화했다. 세대 내부는 타입별로 채광과 통풍이 용이한 구조 위주로 설계됐으며, 전 타입에 드레스룸과 다용도실을 마련했다. 특히, 전용 84㎡ 이상에서는 현관창고와 팬트리 등을 갖춰 넉넉한 수납공간을 확보했다.

생활 인프라 역시 풍부하다. 이마트, 홈플러스, 롯데마트, 롯데시네마, 메가박스 등 다수의 대형 생활편의시설이 반경 3km 내에 있어 편리하게 이용할 수 있다. 또한, 용현초, 솔뫼중, 부용중, 부용고, 동국사대부속 영석고 등 초∙중∙고교도 주변에 자리잡고 있어 우수한 교육환경도 갖췄다.

대우건설 관계자는 “탑석 푸르지오 파크7은 교통여건 개선에 따른 수혜를 직접적으로 누릴 수 있는 단지로 향후 가치를 주목해볼 필요가 있다”라며 “견본주택 오픈 이후 평면이나 상품성에서 타 단지에 비해 좋다는 평가를 많이 받은 만큼 이어지는 일정에서 좋은 결과가 나오길 기대한다”라고 말했다.

탑석 푸르지오 파크7 견본주택은 경기도 의정부시 용현동에 위치하며 입주예정일은 2029년 3월이다.