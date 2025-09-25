‘이중, 삼중 주차가 일상’… 차량등록대수 증가에 세대당 주차공간 턱없이 부족

넉넉한 주차공간이 곧 단지 경쟁력… 주차공간에 따라 청약 희비

‘검단 센트레빌 에듀시티’, 세대당 1.45대 넉넉한 주차공간 및 2.65m 확장형 주차장 선봬

수도권 소재 A아파트에 거주하는 직장인 안 모 씨(37세, 남)는 최근 주차문제로 골머리를 앓고 있다. 퇴근 이후 지정된 주차공간에 차량들이 가득 차 있어 단지 밖 도로에 차량을 세워놓는 일이 반복되고 있기 때문이다. 운 좋게 주차하더라도 이중 주차된 차량 탓에 출근길에 본의 아닌 아침 운동을 하는 일이 늘면서 이사를 심각하게 고려하고 있는 상황이다.

부동산 시장의 대세 키워드 중 하나로 ‘주차 프리미엄’이 주목받고 있다. 인구 감소에도 불구하고 자동차 등록대수는 사상 최다를 기록하는 등 주차전쟁이 일상으로 자리잡으면서 넉넉한 주차공간을 갖춘 단지에 대한 관심이 높아지고 있는 것으로 풀이된다.

국토교통부에 따르면, 올 6월 말 기준 국내 자동차 누적등록대수는 총 2640만8276대로, 전년 동월(2613만4475대) 대비 약 1% 증가했다. 행정안전부 주민등록 인구통계를 통해 살펴본 같은 달 기준 국내 인구수가 5116만4582명인 것을 감안하면 인구 1.94명당 차량 1대를 보유하고 있는 셈이다.

반면 아파트 내 주차공간은 턱없이 부족한 실정이다. K-apt공동주택관리시스템을 통해 관리비 공개 의무 단지 기본정보에 등록된 단지를 살펴본 결과, 지난달 29일 기준 전국 아파트의 가구당 평균 주차대수는 1.04대에 불과한 것으로 조사됐다. 분양세대로 범위를 좁혀봐도 1.19대에 그쳤다. 세대당 1대를 겨우 주차할 수 있는 셈이다.

이렇다 보니 주차 문제는 아파트 입주민들의 고질적인 불편사항으로 꼽힌다. 실제, 아파트 생활지원 플랫폼 아파트아이가 지난해 4월부터 1년 간 자사 모바일 애플리케이션(앱)에 등록된 민원을 분석한 결과, 주차 문제가 33%로 가장 큰 비중을 차지했다. 이는 전년 동일 조사와 비교해 4%p 늘어난 동시에 ‘소음(20%)’, ‘흡연(19%)’ 등과 비교해서도 큰 차이를 보이는 것이다.

한 부동산 전문가는 “차량등록대수 증가에도 불구하고 단지 내 차량을 수용할 수 있는 공간은 한정되다 보니 주차 불편을 호소하는 목소리가 커지고 있다”며 “이에, 분양시장에서도 넉넉한 주차공간이 단지 경쟁력을 높이는 요소로 작용하는 등 주차공간에 따라 분양 희비가 엇갈리고 있는 추세”라고 덧붙였다.

실제, 넉넉한 주차공간을 앞세워 흥행에 성공한 사례는 곳곳에서 확인된다. 청약홈에 따르면 지난달 경기 과천에서 분양한 ‘디에이치 아델스타’는 특별공급을 제외한 159가구 모집에 8315명이 몰리며 1순위 평균 52.3대 1의 높은 경쟁률을 기록했다. 세대당 1.79대에 달하는 주차공간을 확보한 것이 청약 흥행에 긍정적인 영향을 미쳤다는 분석이다.

아울러, 앞서 4월 경기 의왕시에 공급된 ‘제일풍경채 의왕고천’ 역시 세대당 1.5대에 달하는 주차공간이 부각되며, 1순위 청약 당시 평균 21.58대 1의 두 자릿수 경쟁률을 기록했다.

최근 수요자들의 시선이 ‘검단 센트레빌 에듀시티’로 향하는 이유도 여기에 있다.

동부건설은 인천 서구 당하동 일원(검단지구 AB8블록 공동주택 건설사업지)에서 ‘검단 센트레빌 에듀시티’를 분양 중이다. 단지는 지하 2층~지상 최고 25층, 총 17개 동, 전용 74~120㎡ 총 1,534세대 규모로 이뤄진 대단지다. 중소형부터 펜트하우스에 이르기까지 남녀노소를 모두 아우를 수 있는 다채로운 평면을 선보인 것이 특징이다.

단지는 ‘센트레빌’ 브랜드 가치에 걸맞은 차별화된 상품성이 강점이다. 먼저, 남향 위주의 주동 배치와 대부분 세대에 맞통풍 4bay 위주의 설계를 적용해 채광과 통풍을 극대화했다. 주거 공간에는 각 타입별 특화 설계가 적용되며, 전용 84㎡ 이상 세대에는 와이드 설계와 선택형 알파룸을 도입해 공간 활용의 유연성을 높였다.

여유로운 주차공간도 가치를 배가시키는 요소다. 최근 공급되는 신축 아파트와 비교해 넉넉한 세대당 1.45대의 넉넉한 주차공간을 확보했고, 일반 폭 규격(2.5m)을 웃도는 2.65m의 확장형 주차장으로 설계해 입주민들의 주차편의를 더했다.

수준 높은 커뮤니티 시설도 풍부하게 조성할 예정이다. 남∙여 사우나, 스크린 골프 라운지, 바이오필릭 피트니스, GX룸, 실내 체육관으로 구성된 패밀리 아레나가 있는 스포웰, 센트레 티하우스, 시니어를 위한 공간인 아너스라운지, 리조트형 게스트하우스 센트웰 가든 스위트, 복층형 주민카페 크리스탈 라운지 등이 포함된 컬트웰, 다함께 돌봄센터 및 북라운지 아이들의 놀이와 부모의 휴식을 취할 수 있는 키즈 플레이 클럽, 어린이집 등 공간이 있는 에듀&키즈웰 등 다양한 건강·여가 시설도 조성해 입주민의 일상에 편의와 활력을 더할 계획이다.

또한, 조경 특화 단지로 조성되는 검단 센트레빌 에듀시티는 단지 중심에 약 365m 길이의 대형 산책로 ‘그랜드 365’를 중심으로, 수변 공간과 티하우스, 플레이존, 정원 등 약 20개의 테마 공간을 조성해 일상 속에서 자연을 즐길 수 있는 쾌적한 주거 환경을 제공할 예정이다.

검단 센트레빌 에듀시티 견본주택은 인천 서구 당하동 일원에서 운영중이다.